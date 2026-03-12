CSM a dat aviz NEGATIV privind numirea Cristinei Chiriac în funcţia de procuror general! Numirea lui Marius Voineag la DNA, analizată într-o ședință viitoare

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a magistratului Cristina Chiriac, procuror în cadrul DNA Iași.

În cazul actualului procuror general Alex Florența, candidat pentru adjunct al șefului DNA, decizia a fost amânată, pentru că a fost egalitate de voturi.

Cristina Chiriac, propusă de ministrul Radu Marinescu pentru postul de procuror general, a primit un singur vot în favoarea sa – chiar al ministrului – și cinci împotrivă.

"Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a doamnei Cristina Chiriac, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iaşi. (1 vot da, 5 voturi nu)", se arată în hotărârea CSM.

Ministrul Justiției poate trece peste avizul CSM

În cazul unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul respectiv și poate trece peste opinia generală, transmitând propunerea de numire în funcție către preşedintele țării. Ministrul are și varianta de a accepta opinia generală și de a retrage propunerea, urmând să declanşeze o nouă procedură de selecţie în cel mult 60 de zile.

Tot joi, în cadrul ședinței Secției pentru Procurori, CSM a hotărât ca la întrunire ulterioară să fie analizată propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a magistratului Marius-Ionuț Voineag, procuror în cadrul DNA. În cazul lui, ca și al actualului procuror general Alex Florența, candidat pentru adjunct al șefului DNA, votul a fost indecis.