Advertising
Actualitate· 2 min citire
David Popovici, din nou la nivel de campion! Românul a spulberat semifinala de la 200 m
David Popovici
David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, după o semifinală excelentă. Românul a obținut cel mai bun timp dintre toți cei 16 semifinaliști: 1:44,56.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:18Scandal uriaș în jurul lui Trump! Companiile plătesc până la 100.000 $ ca să-i vadă primele mesajele
- 20:48Putin sfidează Japonia! Vizita controversată în Insulele Kurile stârnește furie la Tokyo
- 19:32Scandal printre dinamoviști! Derby-ul cu FCSB se mută la Cluj, iar fanii s-au împărțit în două tabere
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News