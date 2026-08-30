Dezvăluiri din dosarul Fănel Bogos: Contracte de management cu foști ofițeri SRI și avertismente privind o viitoare arestare

Dezvăluiri-șoc făcute de Fănel Bogos, în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Afaceristul a declarat că a fost avertizat în prealabil de un fost ofițer SRI că va fi arestat. Totodată, Fănel Bogos a declarat că nu îl cunoaște pe generalul SIE în rezervă Nicolae Iană, deși apare și numele acestuia în dosar.
Intermedierea israeliană și oferta de management
Afaceristul Bogos susține că primul contact cu un fost cadru SRI a avut loc în urma unei recomandări primite prin Asociația Bio România de la doctorul Marian Ciocan, cu ocazia vizitei unei delegații de afaceri din Israel interesate de achiziția de ouă și carne. În cadrul acestor întâlniri, fostul ofițer i-a prezentat omului de afaceri oportunitatea de a prelua managementul firmelor sale, invocând că deține o echipă de specialiști capabili să reorganizeze activitatea.
„După vreo lună jumătate sau două, l-am întrebat: «Domnul colonel, am și eu o problemă, puteți să mă ascultați și pe mine?». A venit la București, s-a interesat și a spus că mie îmi trebuie un management, că de unul singur nu mai pot să fac față. Mi-a spus că a lucrat la SRI și mi s-a părut interesant. A venit de două ori cu patru oameni, mi-a mai trimis al cincilea om să-i prezint firma”, a afirmat Fănel Bogos.
Avertismentul privind arestarea și plata a 40.000 de euro
Relația de consultanță a luat o întorsătură radicală în primăvara anului 2024, când fostul ofițer l-ar fi avertizat direct pe Bogos că este vizat de o anchetă penală gravă. În încercarea de a-și salva afacerea și de a reduce volumul enorm de muncă ce i-a afectat viața personală, omul de afaceri a achitat suma de 40.000 de euro pentru relocarea unor cadre de conducere în cadrul firmei sale.
„În aprilie 2024 a venit la mine și mi-a spus: «Trebuie să dispar de pe piață, că până în toamnă te arestează!». Mi-a spus că s-a deschis un dosar foarte greu împotriva mea. I-am dat 40.000 de euro. În schimbul acestei sume mi-a promis că va reloca doi, trei sau patru oameni, în funcție de nevoi, pentru a pune pe picioare afacerea — ca să nu mai alerg eu ca nebunul, să nu mai dorm plecat de acasă, că datorită afacerii mi-am distrus și căsniciile. Mă trezeam la două noaptea, dormeam în mașină”, a completat Bogos.
Nume grele în interceptări și dosare penale
Printre persoanele propuse de echipa de management s-a numărat și medicul veterinar Silvia Căminișteanu, fostă în Corpul de Control al ANSVSA, dar și alte nume menționate ulterior în anchetă, precum generalul Iana sau afaceristului Constantin Hanț. Omul de afaceri susține că întâlnirile cu aceștia au avut loc în Centrul Vechi al Capitalei, intermediat de fostul colonel SRI Pârvularu, însă neagă derularea unor afaceri efective de export cu aceștia, menționând că prezența lor în dosar provine exclusiv din discuții și apeluri telefonice.