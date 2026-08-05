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Actualitate· 1 min citire
Donald Trump întâmpină obstacole în planul pentru Gaza. Netanyahu refuză proiectul de pace
Donald Trump
Planul de pace promovat de administrația președintelui Donald Trump pentru încetarea conflictului din Fâșia Gaza întâmpină noi obstacole, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul nu a acceptat forma actuală a proiectului.
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