Droguri vândute „la tejghea” într-o comună din Dâmbovița: cinci persoane, reținute de DIICOT

Cinci persoane, patru bărbați și o femeie, au fost reținute de procurorii DIICOT Dâmbovița, fiind suspectate că au vândut droguri și substanțe psihoactive în mai multe localități din apropierea orașului Găești.

Anchetatorii susțin că, începând din martie 2024 și până în prezent, gruparea ar fi desfășurat activități de trafic, vizând în special consumatori din mediul rural. Suspecții au vârste cuprinse între 31 și 52 de ani.

Potrivit anchetei, doi dintre inculpați, un bărbat și o femeie, ar fi folosit ca acoperire un magazin amenajat chiar în locuința lor din comuna Uliești. De acolo, ar fi comercializat substanțe interzise, aprovizionate din județul Sibiu prin intermediul unui alt membru al rețelei.

Procurorii au stabilit că erau vândute substanțe precum 4BMC, 2MEC și 3CMC, cunoscut și sub denumirea de „cristal”, un drog de mare risc. Prețurile porneau de la 100 de lei și ajungeau până la 200 de lei pentru un gram.

Duminică, oamenii legii au efectuat 13 percheziții în localitățile Găești, Uliești, Dragodana și Șelimbăr. În urma descinderilor, au fost ridicate cantități de substanțe interzise, unele deja porționate pentru vânzare, cântare de precizie, pungi autosigilante, obiecte cu urme de droguri, dar și sume de bani în lei, euro și dolari, precum și dispozitive de stocare a datelor.

Cei cinci suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca Tribunalul Dâmbovița să decidă asupra propunerii de arestare preventivă pentru 30 de zile.