Emisiune de colecție Culisele Statului Paralel. Călin Georgescu: „Pe mine mă puteți elimina, chiar și fizic, dar se vor naște milioane de lideri”

Călin Georgescu a făcut dezvăluiri de excepție în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, într‑o ediție de senzație, moderată de Anca Alexandrescu. Candidatul interzis de sistem a dezvăluit planul său pentru ieșirea din criză și a realizat un rechizitoriu nemilos al politicii românești din ultimii 35 de ani.

Anca Alexandrescu: Doamna Cristela Georgescu a fost la începutul săptămânii în direct la Culisele Statului Paralel și ne-a vorbit despre niște nedreptăți îngrozitoare pe care dumneavoastră și familia dumneavoastră le trăiți. Trăiți într-un coșmar, sunteți hăituit dumneavoastră, familia dumneavoastră, copiii dumneavoastră. Cum ați rezistat în fața acestor nedreptăți?

Călin Georgescu: Cu demnitate. Pe de altă parte, cu cât mai multe și mai mari nedreptățile sunt, cu atât este mai mare cinstea pe care ne-o face Dumnezeu, și ne-o face ca familie. Pe de altă parte, sigur, nedreptatea asta referitor la mine și la noi ca familie. Pe de altă parte nedreptatea asta e la ordinea zilei în România și nu sunt sute, nu sunt mii, sunt zeci de mii de oameni care suferă în această țară a noastră pentru simplul fapt că și-au dorit să fie liberi. Dar nedreptatea este și dinainte, așa cum cunoașteți, și dinainte de 6 decembrie, și eu pot să spun doar atât: dacă aș fi fost atunci președinte oficial al României, România ar fi respirat prin justiție, pentru că justiția reprezintă plămânii civilizației. Nu poți avea dreptate dacă ea nu este pusă în operă prin justiție. Ori România ca civilizație, de 2000 de ani a plecat de la justiție. Mulțumesc.

Anca Alexandrescu: A meritat, domnule Georgescu?

Călin Georgescu: Cu siguranță, da. A meritat, a meritat pentru că deoparte am făcut acest demers pe care l aș lua oricând din nou de la început la fel pentru moșii și strămoșii mei pentru tot ce a însemnat istoria tumultoasă a acestei țări pentru ce a însemnat sabia lui Mihai Viteazu la 1600 care a făcut unirea prin sabie, pentru ce a însemnat Alexandru Ioan Cuza la 1859, cel mai mare om de stat pe care l-a dat România în decursul vremurilor. Înseamnă Mărășești, Mărășești Oituz, țăranul român în opinci sau în picioarele goale care și-a dat viața pentru noi ca să avem destin. Iar acolo a fost sânge până la copita calului ca noi astăzi să putem vorbi liberi. A meritat și pentru singur om din această țară care în această perioadă și a dorit să fie liber. Pentru un singur om, unul singur.

Dacă ar fi dorit să fie liber, merită. Și apoi într-adevăr, și eu am învățat foarte multe lucruri această perioadă. Am învățat smerenia adică deoparte faptul că nu ai cum să fii superior alcuiva, curajul de a face față în orice situație și înțelepciunea în mod special de a rămâne tăcut în fața prostiei unora. Trăgând o linie, vă spun atât. Refuz să trăiesc fără onoare. Mulțumesc.

Anca Alexandrescu: Domnule Georgescu, am fost și eu criticată, și Marius Tucă, și Robert Turcescu, cei care v-au intervievat în ultimul an și ceva pentru că nu v-am întrebat niciodată din ce trăiți. Dar eu nu o să vă pun întrebarea așa, pentru că evident eu știu mai mult decât toți ceilalți. După tot ceea ce ați trăit, după această hăituială, inclusiv demersul Curții de Conturi la facultatea unde ați predat, din ce trăiți, domnule Georgescu?

Călin Georgescu: Dumnezeu ne ține pe toți, și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări. Nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului îmi fac cinste în fața lui Dumnezeu.

Prezența României la Washington

Anca Alexandrescu: Domnule Georgescu, s-au dus la Washington cei care astăzi sunt ilegitimi atât în poziția de președinte, cât și Ilie Bolojan în poziția de premier și întreaga coaliție. S-au dus la Coaliția pentru Pace, în calitate de observatori. Eu am tot încercat să aflu de ce s-au dus, ce au făcut acolo, dacă mai sunt interesați americanii de lovitura de stat și de anularea alegerilor. De ce s-au dus acolo? Mai sunt americanii interesați, domnule Georgescu, de ceea ce s-a întâmplat în România, pentru că să știți că foarte multă lume mă întreabă lucrul acesta.

Călin Georgescu: Da. Două aspecte. Ceea ce contează este ceea ce nu se spune. Important este ceea ce nu se vede și fascinant este ceea ce nu se scrie. Sper ca toată lumea să înțeleagă ce am spus acum. Pe de altă parte, știți, lumea este mică. Dumnezeu este mare. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, dar nu pentru că așa este vorba românească, ci pentru că nu mai este nici ulcior și nici apă. S-a spart ulciorul și nu mai este nici apă.

Și în final vă spun atât: în lumea în care trăim, totul se află. Totul. De fapt, ca să presar puțin puțină sare pe rană, s-a aflat deja. Este o chestiune de ceas. Mulțumesc.

Acordul României cu Ucraina

Anca Alexandrescu: Domnule Georgescu, unul din cei care v-au susținut și tot așa v-a intervievat, domnul Ion Cristoiu, a făcut ieri o postare video în care se declara dezamăgit de faptul că v-a susținut și i-a plăcut foarte tare poziția dumneavoastră atunci când ați fost la dânsul la interviu vizavi de Ucraina, că ați fost foarte critic și ați fost neînduplecat vizavi de concesiile care se fac Ucrainei, nu numai de către Europa, ci și de către România. Și era supărat cum e posibil ca acest Călin Georgescu, cel pe care l-a văzut la interviu, supărat nu a avut niciun cuvânt, nicio declarație legată de vizita lui Volomir Zelenski, acordul pe care nicușor Dan l-a semnat Nicușor Dan la București, practic spunea domnul Cristoiu că a transformat România într-un satelit al Ucrainei

Călin Georgescu: Da, prima observație, eu nu sunt niciodată supărat. Asta este o întrebare serioasă. În primul rând nu este un acord. Este un act criminal. Apoi acest acord este ilegal și nu are cum să fie semnat cu un stat fictiv.

Eu rămân la aceeași poziție. Ucraina este un stat inventat. Deci nu ai cu cine să semnezi. Apoi zăcământul de gaze aparține poporului român în exclusivitate. Nu este negociere. Se știa de acest zăcământ din zona anilor 2000, cel puțin așa știam eu. Statul român nu a făcut nimic de atunci. În ciuda faptului că în 2008, și există document, eu am coordonat Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă unde s-au menționat aceste aspecte.

Însă, dincolo de asta, zăcământul de, așa cum prezintă documentele, de în jur de 100 de miliarde de tone este pentru refacerea țării. Corect? Chiar dacă tu ai depozite de 3 miliarde astăzi, poți să faci. Și mai este ceva, nu poți să depozitezi această resursă, gazul într-o țară în plin război. Înseamnă că ești inconștient total. Apoi aceste lucruri sunt așa pentru popor. Întrebarea este ce s-a semnat în spate? De exemplu, curentul electric. Și poate și alte lucruri. Mă opresc aici. Prin urmare, nu e nimic de spus în plus decât că este un act de trădare națională. Punct.

Și mă scuzați, credeți că ambele parlamente ar trebui să ratifice. Și ce s-a întâmplat, nu știm nimic de partea ucraineană, evident, mai ales că ei au venit cu el deja făcut. Știți asta, nu? Partea română nu a schimbat nicio virgulă.

Anca Alexandrescu: Aveți dumneavoastră informația că a venit partea ucraineană cu el scris?

Călin Georgescu: Nu s-a schimbat nicio virgulă. Să dovedească e altceva. După aceea a fost o dispoziție dată pentru că aici vorbim de oameni care sunt supuși. Ei nu gândesc pentru țara lor și pentru poporul lor. Ei se supun.

Anca Alexandrescu: Cui, domnule?

Călin Georgescu: Și au primit o directivă din Europa. Respectiv de la Bruxelles și au semnat. Eu menționez că Europa nu are aceeași putere. Tot continentul european este într-o situație gravă și foarte gravă. Și atunci au zis: Păi, de unde luăm? Păi, luăm de la fraierii ăia. Așa se tratează lucrurile.

Deci, e o situație gravă pentru că au cotizat toți într-un război care nu este al Europei. Nicio legătură Europa cu asta. Niciuna. Nimeni din Europa. Nimeni. Vă rog să vedeți Ungaria ce face. Este în Europa, este vecin cu noi. Și apoi mai este ceva, doamna Alexandrescu. Primul ministru ungar a fost amenințat în modul cel mai primitiv posibil.

Este țară membră a Uniunii Europene. Ne leagă foarte multe lucruri de Ungaria. Aparte, care are o statură diplomatică aparte în general, elegantă. Aici nu se gândește. „Nu este treaba mea”. Dar va fi treaba poporului român care va sancționa istoric ce s-a întâmplat joi. Mulțumesc.

Anularea alegerilor

Anca Alexandrescu: Sunt foarte mulți oameni care mă întreabă, bineînțeles, dacă România mai are vreo șansă să se întoarcă la situația dinainte de 6 decembrie 2024, când a fost dată lovitura de stat prin anularea alegerilor.

Călin Georgescu: În situația internațională în care ne aflăm astăzi, eu pot să spun următorul lucru. România este grădina Maicii Domnului. Ce avem de făcut este să taci și să faci. Nu înstrăinezi resursele. Resursele îți aparțin și tu doar produci. Atât. Asta are de făcut România astăzi. Atât. Și, evident, într-un context internațional foarte delicat, interesul României este doar pacea și stabilitatea în regiune. Atât și nimic mai mult. O să mai revenim pe acest punct mult mai detaliat. Dar, în esență, tu nu ai altceva de făcut decât să te ocupi de propria țară. Războiul nu este în alte părți, îl ai tu în țara ta. Este războiul economic. Frontul este economic. Victoria este suveranitatea țării.

Eu aud și eu mă rog, așa, între altele ce se vorbește sau cum se cheamă asta la diverse televiziuni, analiști politici, nu? Interesantă, n-am înțeles așa o asemenea meserie, dar mă rog, să zicem că ar fi. Care politică, ce să analizezi, că n-ai ce să analizezi. Dar în sfârșit, să zicem. Domnule, toți vorbesc dar nu punctează esențialul.

Ca și aspectul cu Ucraina, vă rog să-mi permiteți. Tu când te duci în Parlament, nu, că s-a votat în Parlament. Tu trebuie să votezi doar da sau nu. Nu există abținere și nu există nu particip, că n-am citit eu documentul. Te-a trimis poporul român în Parlament ca să-i spui da sau nu. Poporul român nu te-a trimis în Parlament ca să stai pe dreapta. „Domnule, stai să vezi că eu n-am citit”.

Sunt scuze peste scuze și vă întreb eu ceva. Mai ales că ați fost în două guverne sau trei, mai mult, să zicem două. Există în România în 35 de ani cineva responsabil de dezastrul în care am ajuns astăzi?

Anca Alexandrescu: Nu.

Călin Georgescu: Ăsta e răspunsul. Pentru că pe ei în Parlament de 35 de ani nu este nicio diferență. Nu există putere și opoziție. Este o singură linie care i-a adus pe toți la numitorul comun și pe care și care îi leagă.

Anca Alexandrescu: Puterea?

Călin Georgescu: Nu, infracțiunea. Deci, când viața politică Dâmbovițeană va respecta conștiința, mai vorbim. Până atunci, eu rămân doar alături de poporul român, doar cu poporul român, alături de cel sărac, obidit, nedreptățit, batjocorit. Încă roata se învârte și nu va rămâne așa. Mulțumesc.

Războaiele actuale

Anca Alexandrescu: Pentru că ați vorbit despre război și despre ce s-a votat în Parlament. Ce e de făcut? Avem războiul cu Ucraina. Acum este războiul din Iran. Ce se mai poate face după ce CSAT-ul a votat, Parlamentul a votat. Au aprobat ca să se pună la dispoziție baza de la Mihail Kogălniceanu. Ce se mai poate face?

Călin Georgescu: Uitați cum stau lucrurile. În primul rând, eu, Călin Georgescu, am militat și voi milita întotdeauna pentru pacea și prosperitatea poporului român. Iar atunci când voi fi la conducerea acestei țări, a noastre, nu voi implica niciodată, dar niciodată România într-un conflict armat, pentru că singurul obiectiv, singura prioritate pentru noi ca țară este pacea țării, pacea în regiune și dincolo de ea.

Anca Alexandrescu: De altfel, toată campania ați vorbit despre pace.

Călin Georgescu: Categoric. Păi, asta a fost și, deci au plecat și anul la alegeri. Iar dialogul și diplomația de vârf pot realiza pacea. Și subliniez un lucru. Pentru cei pe care i-am văzut și eu, am văzut și am auzit diverși generali, da, interesant, cum vorbeau de război. Foarte interesant. Sunt multe autobuze de generali în România și un microbuz de soldați sau poate un Uber. Asta e drama. Iar generalii adevărați sunt reduși la tăcere. Sunt cei făcuți precum universitățile particulare care dau diplome pe bandă rulantă.

Deci, atenție. Prin dialog și diplomație de vârf, acest lucru se poate realiza pentru că ceea ce trebuie înțeles, pacea se impune, nu se cerșește. Și pacea înseamnă că omul are o legătură cu Dumnezeu. Și să asiste duminica Sfintei Cruci. Nu este înviere fără cruce. Eu nu m-am luptat, să știți, cu clasa politică coruptă ci cu antihriștii. Asta este diferența.

Deci, revenind, România nu trebuie să fie slugă și nici aventurier globalist. Pentru că indiferent, într-o situație de genul ăsta cum suntem noi astăzi în lume, foarte dură, extrem de complicată, România trebuie să aibă o politică externă matură bazată pe pace și interes național. Sigur că sunt acorduri pe care trebuie să le respecți internațional, dar niciun acord, niciunul nu se poate impune sau nu te lași provocat să intri în conflictele altora. Singura prioritate pentru România este stabilitatea, prosperitatea și siguranța cetățenilor ei. Războaiele altora nu sunt destinul României. Destinul României este doar pacea și prosperitatea poporului român. Punct. Peste ceea ce eu v-am spus acum, nu se mai poate adăuga nimic. Dar nimic. Cine face altceva, discutăm de trădare de țară. Nu există altceva. Și nu mă joc cu vorbele.

Motorul războaielor mondiale

Anca Alexandrescu: Domnule Georgescu, dar cum a ajuns lumea aici? Să ne Spuneți. Cum ajunge lumea aici? Sunt focare peste focare, conflicte peste conflicte.

Călin Georgescu: Vedeți, criza în general în lume este un simptom al turbulenței din mintea oamenilor invadată de două păcate fundamentale condamnate de toate religiile lumii: lăcomia și trufia. Pui orgoliul deasupra și ai o criză politică. Duci lăcomia peste limite admisibile, ai o criză economică și se vede. Această criză nu este o criză accidentală. Este o criză de sistem. Este este pictură greșită pe șevalet și care a fost dusă ca poziție falsă și promovată în societate, inclusiv în cursurile de economie.

Dacă era un accident, o greșeală de accident, un accident pe traseu, ne reveneam. Dar nu și-a mai revenit nimeni. Și am ajuns astăzi în punctul în care toată omenirea a ajuns la piatră. Și ăsta este momentul pe care prin înțelepciune, cum vă spuneam la începutul emisiunii, noi îl putem exploata la maxim ca popor pentru a țâșni și a fi o națiune prosperă, foarte prosperă, într-un moment cheie al lumii și într-o firidă care acuma s-a deschis și care nu a fost deschisă până acum. Vă amintesc că și în emisiuni cu dumneavoastră, sigur, 100%, am spus că am refuzat, vorbesc în statul român, evident, opoziție în stat, pentru că știam că nu se poate face nimic.

Însă acesta este momentul. Vă dau un singur exemplu. De fapt, înainte vă spun așa: Nu uitați vorbele mele, va fi foamete și lipsă de apă acută în lumea asta. Vă spun că se leagă de ce m-ați întrebat. Și eu de aceea am propus hrană, apă, energie. Este cheia jocului.

Și pentru a înțelege foarte clar lucrurile, haideți să luăm un exemplu pe care toată lumea îl are pe buze, dar nimeni nu înțelege despre ce este vorba. Dubai. Dubai este țara aurului, corect? Așa e cunoscută, generic. Toată lumea își face concedii acolo, românii își iau case și nu numai românii. Se mută acolo. Într-o situație foarte complicată internațional pe care o trăim astăzi, nu trebuie să le tai curentul. Când se va arunca o bombă pe instalațiile de desalinizare a apei s-a încheiat filmul. Eu nu le doresc, dar țara aceea nu are nimic. De aceea am spus să producem. Și de aceea am spus că analiștii politici, mă rog, vorbesc de diverse, de bugete, da? Și pentru ce? Dacă dacă tu nu produci nimic, nu ești nimic.

Cum a ajuns România în situația actuală

Anca Alexandrescu: Dar cum am ajuns aici, domnule Georgescu? Nu avem politică externă, la economic suntem praf.

Călin Georgescu: Pentru că în 1989 vechii comuniști au discutat cu noii comuniști și au stabilit ce e de făcut. Și anume vindem tot. Și s-a vândut tot. Cei care vin cu masca inocenței pe față și pledează astăzi pentru economie și își dau cu părerea ce e de făcut în țară, ei sunt principalii contribuitori la dezastru.

Deci încă o dată, vechii comuniști au discutat cu noii comuniști și au privatizat țara. Și foarte grav este că au mințit printr o manipulare crasă poporul român. Crasă. Și piesa de rezistență a fost privatizarea. Au spus: „vă dăm pământ”. S-a bucurat lumea. Vă amintiți, sunt convins. Și le-a dat doar pământ. Unde sunt uneltele? Cu ce lucrezi? Unde-i piața? Unde-s piețele de desfacere? Nu mai sunt. Și atunci omul și a vândut pământul. Ați înțeles ideea?

Și acuma dați mi voie să vă spun cum au stat lucrurile. Vedeți, de zeci de ani frica a fost principala armă împotriva noastră. Frica de instabilitate, frica de sărăcie, cum știți foarte bine. Frica de penalități și ni s-a spus că dacă nu ne supunem, vom suferi. Și toți conducătorii României în 35 de ani, prim miniștrii și președinții au acceptat acest lucru, inclusiv cei de astăzi în mod special. Vedeți, oamenii când se supun, oamenii se supun de fapt crezând că scapă. Și nu scapă pentru că se supun.

Conducătorii României s-au supus. Eu am refuzat asta. Și am spus în timpul campaniei prezidențiale: nu vreau să conduc România prin frică și prin adevăr. Și atunci s-au anulat alegerile. Pe loc. O să mai vorbim despre acest subiect. Continui însă. Un popor liber este cea mai gravă amenințare pentru sistemul oligarhic mondial, cea mai gravă amenințare. Nu uitați asta. Pentru că un om liber este nesupus. Societatea românească nu își dorește ca tu să fii liber, pentru că asta ar fi în potriva investiției pe care societatea a făcut-o în tine, în special cu 1990 prin Grupul de Dialog Social, care are ca fundația dezastrului acestei țări și toată rețeaua Soroș.

Pentru că dacă ai fi liber, ai pune întrebări, ai fi rebel. Și ei n au nevoie de rebeli. Au nevoie de oi, de sclavi. Un om liber este nesupus. Și atunci a venit 24 noiembrie 2024 și a fost revoluția libertății, revoluția în conștiință. Dar asta nu s-a scris într-un discurs, să știți. N-a fost scrisă undeva pe hârtie, s-a trăit. A trăit-o fiecare țăran care crede și a crezut în pământul lui. A trăit-o fiecare soldat român care a refuzat să își trădeze țara. A trăit-o fiecare tânăr care a ales demnitatea în loc să se supună sclaviei soroșiste internaționale în mod special.

Nu confundați asta cu politica. N-are nimic de a face cu politica, cu niciun partid politic din această țară. Special că nu mă interesează niciun partid politic, nu mi fac niciun partid politic, nu mă interesează niciun partid politic, n-am nicio legătură cu niciun partid politic și cu niciun om politic. Punct.

Anca Alexandrescu: Urma să vă întreb, pentru că sunt niște personaje care se folosesc de numele dumneavoastră.

Călin Georgescu: Inutil. În momentul în care realizezi acest lucru, simți că vorbești de identitatea națională. Vorbești de pământul tău strămoșesc. Iar România a trecut această graniță pe 24 noiembrie 2024 și este de neoprit. A trecut granița libertății și practic a nesupunerii față de sistem. Eu nu am cerut și n-am spus nimănui să facă ce le spun. Nu. Le am cerut doar să se trezească. N am cerut nimănui să să îmi fie loial. Nu. Dar am cerut să fie loial țării, pentru că viitorul stă în curajul fiecăruia.

Puterea trezirii în conștiință

Călin Georgescu: O armă o poți distruge, o armată o poți înfrânge. Dar un popor trezit în conștiință este de neînvins. Au jucat o carte extrem de perfidă și au spus „succesul este în vest”. Și a plecat spre vest. Încă o țară. Și pe 24 noiembrie 2024 toți românii din afara granițelor au spus ne întoarcem acasă. Și atunci au anulat alegerile. Deci aici vorbim de o acțiune de o gravitate de neimaginat.

Și acum atenție ce vă spun. Da. Pe mine mă puteți elimina, transmit sistemului, sub orice formă, inclusiv fizică. Însă dacă pe mine mă veți elimina, poporul român nu-și va căuta un alt lider. Se vor naște milioane de lideri. Poți să oprești o voce, dar o conștiință, niciodată. România trebuie să comande România. Să fie clar. Pentru că noi nu suntem noi nu aparținem cuiva. Este țara românilor, nu este țara Uniunii Europene, nu este țara NATO sau mai știu eu ce alte acorduri. Este țara poporului român.

Și apropo de românii plecați în străinătate, am văzut și eu acest aspect, dealtfel condamnabil, al fetei unui politician dată jos din avion. Categoric un act condamnabil. Însă nimeni nu vorbește de zeci de ani de părinții care își duc copiii minori în străinătate pentru că aici nu poate să-i trateze nimeni. Și vă dau eu niște cifre ca să fie clare. Anual România duce în afara granițelor la tratament medical copii care nu mai pot fi tratați în România, pentru că nu există infrastructură, între 80 și 120. Iar neoficial, între 200 și 400 pe an. Este un stat primitiv, barbar. Pe scurt, statul român astăzi este un stat slab, sărac și înapoiat. Este un lagăr de nemuncă în care politicienii sunt gardienii. Clasa politică românească, toată clasa politică românească, e praf și pulbere. Cu mici excepții ai unor parlamentari independenți, câțiva care își este cinste lor că fac notă discordantă. Cu puțin mai mult curaj le ar trebui.

Anca Alexandrescu: Dar puteți să mi spuneți cine sunt acești parlamentari?