Explozie într-o clădire din Franța după o posibilă tentativă de suicid cu gaz

Sursă: realitatea.net

Șapte persoane au fost rănite, una este în stare gravă

Șapte persoane au fost rănite luni dimineață în urma unei explozii produse într-o clădire din localitatea Vix, în vestul Franței. Una dintre victime este în stare gravă, potrivit autorităților locale.

Incidentul a avut loc într-o fostă cazarmă de jandarmerie transformată în locuințe sociale.

Autoritățile suspectează o tentativă de suicid cu gaz

Subprefectul din La Roche-sur-Yon, Nicolas Regny, a declarat pentru AFP că primele indicii arată că explozia ar fi fost provocată de o tentativă de suicid cu gaz.

„Se pare, deși acest lucru va trebui confirmat de anchetă, că o tentativă de suicid cu gaz a provocat explozia în această clădire”, a declarat oficialul francez.

Acesta a precizat că una dintre victime, cel mai grav rănită, ar putea fi chiar persoana care a provocat explozia.

„Sunt șapte victime, una grav rănită, probabil persoana care a provocat explozia, și alte șase cu răni mai puțin grave”, a adăugat Nicolas Regny.

Pompierii au intervenit cu zeci de echipaje

După explozie, în clădire a izbucnit și un incendiu. Autoritățile au anunțat că intervenția este complicată din cauza riscului de prăbușire a pereților, conform Le Figaro.

Potrivit oficialilor locali, imobilul este o construcție veche, cu ziduri înalte afectate de explozie.

Aproximativ 60 de pompieri au fost mobilizați la fața locului și au continuat intervenția pentru stingerea incendiului și securizarea zonei. Localitatea Vix are aproximativ 2.000 de locuitori și se află în sudul departamentului Vendée.