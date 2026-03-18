Fost jucător la Farul și Steaua, mort în tragedia din Portul Midia. Mesaje de condoleanțe de la cele două cluburi

Fostul fotbalist Sorin Tufan, care a evoluat pentru Farul Constanța și Steaua București, se numără printre victimele tragicului accident naval produs în Portul Midia. Vestea a fost confirmată de cele două cluburi, care au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

Farul Constanța a anunțat cu tristețe dispariția fostului jucător: „Familia Farul a primit astăzi, cu profundă tristeţe, vestea că una dintre victimele tragicului accident naval din portul Midia este fostul jucător al echipei noastre, Sorin Tufan. (...) Gândurile noastre se îndreaptă către familie şi cei apropiaţi în aceste momente cumplite. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Și Steaua București a reacționat, amintind parcursul său în fotbal: „Steaua Bucureşti deplânge dispariţia prematură a fostului său fotbalist, Sorin Tufan, decedat marţi, la doar 57 de ani, în tragedia maritimă din Portul Midia. (...) Transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Sorin Tufan a început fotbalul la juniorii Farului, la doar 10 ani, debutând la seniori în 1985 și evoluând în peste 100 de meciuri pentru formația constănțeană. În 1992 a fost transferat la Steaua, la cererea antrenorului Anghel Iordănescu, însă cariera sa s-a încheiat prematur, la 26 de ani, din cauza accidentărilor.

Accidentul naval a avut loc miercuri, după ce un remorcher cu cinci persoane la bord s-a scufundat în Portul Midia. O victimă a fost scoasă din apă, însă nu a mai putut fi salvată, iar alte patru persoane sunt considerate decedate, potrivit Autorității Navale Române.