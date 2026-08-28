Guvernul României a prelungit starea de alertă energetică până pe 30 septembrie

Starea de alertă energetică din România a fost prelungită oficial până la 30 septembrie. Decizia adoptată de Guvern menține în vigoare mecanismele de urgență pentru protejarea rețelei naționale și gestionarea consumului în orele de vârf, fără a fi vizate întreruperi pentru consumatorii casnici.
România a intrat oficial în stare de alertă energetică la începutul lunii august, în urma unui decret guvernamental emis pe fondul unui deficit masiv între producția internă de energie electrică și cererea de consum. Hotărârea a fost luată pentru a oferi un cadru juridic și operațional de urgență Dispeceratului Energetic Național (Transelectrica) și Ministerului Energiei.
Măsura a survenit în urma unor condiții meteorologice și tehnice severe: scăderea la un minim istoric a debitului Dunării și a nivelului din lacurile de acumulare (reducând aportul Hidroelectrica), suprapusă peste perioade de calm atmosferic (lipsă de producție eoliană) și revizii la unele unități strategice.
Când a intrat în vigoare alerta energetică
Declanșarea oficială a stării de alertă a avut loc pe 1 august, măsura fiind valabilă pe parcursul ntregii luni august.
Intrarea în vigoare a fost precipitată de depășirea capacităților normale de echilibrare și de creșterea masivă a importurilor de energie electrică pe granițele de vest și sud pentru a preveni căderile de frecvență în Sistemul Electroenergetic Național (SEN).
Ce presupune starea de alertă energetică
Adoptarea stării de alertă activează un mecanism gradual de protecție a rețelei electrice. Măsurile introduse au rolul de a preveni un blackout și de a prioritiza stabilitatea sistemului:
Limitarea marilor consumatori industriali: Transelectrica a primit dreptul de a notifica marii consumatori economici (cu minimum 24 de ore înainte) pentru a le solicita reducerea temporară a consumului de energie în tranșe, cu precădere în intervalul orar de vârf (19:00 – 23:00).
Maximizarea producției fosile de avarie: Punerea în funcțiune la capacitate maximă a grupurilor energetice pe bază de cărbune (lignit) și gaz, indiferent de costurile marginale de generare.
Autorizarea rapidă a noilor capacități: Introducerea în procedură de urgență a parcurilor fotovoltaice și eoliene recent finalizate și aflate în faza de teste.
Importuri de urgență și ajutor transfrontalier: Activarea acordurilor de avarie cu operatorii de sistem din țările vecine (Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina) pentru menținerea echilibrului la vârfurile de sarcină.
Impactul asupra populației și consumatorilor casnici
Starea de alertă energetică nu vizează întreruperea alimentării consumatorilor casnici, a spitalelor sau a instituțiilor esențiale. Toate restricțiile obligatorii se aplică exclusiv marilor agenți economici incluși în Normativul de limitări.
Totuși, autoritățile recomandă populației utilizarea rațională a energiei electrice în orele serii (reprogramarea utilizării mașinilor de spălat, uscătoarelor sau altor aparate de mare consum în afara intervalului 19:00 – 23:00) pentru a ajuta la reducerea presiunii pe rețeaua națională.