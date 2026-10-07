Incendiu puternic în Baia Mare. Mai multe locuințe improvizate au ars. Pompierii nu exclud o incendiere intenționată

Incendiu puternic în Baia Mare, în zona Craica. Mai multe locuințe improvizate au ars, iar pompierii nu exclud ipoteza unei incendieri intenționate.
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, în zona Craica din Baia Mare. Mai multe locuințe improvizate au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul s-a extins rapid din cauza vântului și a materialelor combustibile aflate în zonă.
Alarma a fost dată în jurul orei 4:00 dimineața. Având în vedere amploarea incendiului, pompierii au mobilizat nouă autospeciale de intervenție și trei cisterne pentru alimentarea cu apă.
Incendiul s-a extins rapid în zona Craica
Flăcările au cuprins mai multe barăci și locuințe improvizate din zona defavorizată de la periferia municipiului Baia Mare. Potrivit primelor informații, incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ un hectar.
Intervenția pompierilor a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile și de vânt, care a favorizat propagarea rapidă a focului.
Echipajele de intervenție au acționat timp de mai bine de patru ore pentru stingerea incendiului. După lichidarea flăcărilor, pompierii au rămas în zonă pentru verificări și pentru identificarea eventualelor focare ascunse.
Mai multe locuințe improvizate au ars
În urma incendiului, mai multe locuințe improvizate au fost distruse. În zonă se aflau zeci de persoane, însă, potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, acestea au reușit să iasă la timp din clădirile afectate.
Autoritățile urmează să evalueze pagubele produse de incendiu și să stabilească măsurile necesare pentru persoanele care au rămas fără adăpost.
Pompierii nu exclud ipoteza unei incendieri intenționate
Cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită deocamdată.
Pompierii nu exclud însă posibilitatea ca focul să fi fost provocat intenționat. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili în ce condiții a izbucnit incendiul și dacă există indicii care să susțină ipoteza unei acțiuni deliberate.
Ancheta este în desfășurare, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor.
Autoritățile evaluează pagubele produse de incendiu
Incendiul din Baia Mare a afectat o zonă în care se aflau numeroase locuințe improvizate. După stingerea focului, autoritățile au început evaluarea pagubelor și identificarea soluțiilor pentru persoanele afectate.
Deocamdată, anchetatorii verifică toate ipotezele privind izbucnirea incendiului, inclusiv posibilitatea ca acesta să fi fost provocat intenționat.