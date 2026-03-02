Instalația nucleară de la Natanz, lovită în atacurile SUA-Israel asupra Iranului

Sursă: realitatea.net

Instalația nucleară din orașul iranian Natanz a fost vizată în timpul atacurilor americano-israeliene asupra Iran, susține ambasadorul iranian la agenția nucleară a ONU. Oficialul a acuzat în cadrul reuniunii Consiliului guvernatorilor al Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) că au fost atacate obiective „pașnice și aflate sub garanții”. Organismul mondial de supraveghere nucleară a avertizat asupra unei „posibile eliberări radiologice” în urma atacurilor.

Directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, și-a exprimat luni îngrijorarea profundă față de escaladarea situației de securitate în Asia de Vest, avertizând că nu poate fi exclusă o eliberare radiologică cu consecințe grave, relatează The Times of India.

Adresându-se reuniunii Consiliului Guvernatorilor AIEA, Grossi a declarat: „AIEA are cunoștințe extinse despre natura și locația materialelor nucleare și radiologice din regiune și deține instrucțiuni clare privind acțiunile necesare în caz de atac sau accident care ar provoca o eliberare radiologică, precum și capacitatea de a oferi asistență directă dacă este necesar. Subliniez că situația de astăzi este extrem de îngrijorătoare. Nu putem exclude o posibilă eliberare radiologică cu consecințe grave, inclusiv necesitatea evacuării unor zone la fel de mari sau chiar mai mari decât marile orașe.”

Natanz este un oraș din districtul central al județului Natanz, provincia Isfahan, Iran, fiind reședința administrativă atât a județului, cât și a districtului. Se află la aproximativ 70 de kilometri sud‑est de orașul Kashan.

Este cunoscut pentru siturile sale istorice, dar în apropiere funcționează și una dintre principalele facilități nucleare ale Iranului.

Programul nuclear al Iranului, în centrul tensiunilor

Programul nuclear al Iran se află de ani buni în centrul disputelor internaționale și a fost invocat de Israel și Statele Unite drept unul dintre motivele lansării atacurilor recente. Cele două state susțin că Teheranul s-ar fi apropiat periculos de capacitatea tehnică de a produce o armă nucleară.

Iranul deține în prezent un stoc de uraniu îmbogățit la 60%, nivel mult peste cel necesar pentru utilizare civilă și apropiat de pragul de peste 90% asociat armelor nucleare. Autoritățile iraniene au transmis însă, în cadrul negocierilor internaționale, că ar fi dispuse să reducă nivelul de îmbogățire la 20% sau sub acest prag, însă asta numai în anumite condiții.