Intervenție contracronometru a salvatorilor montani pentru salvarea unui bărbat în Maramureș

O intervenție de urgență a avut loc marți, în zona Strâmbu Băiuț, din județul Maramureș, unde salvatorii montani au fost solicitați să acționeze rapid pentru salvarea unui bărbat aflat într-o situație critică.

Misiunea a fost una dificilă, desfășurată contra cronometru, deoarece starea victimei necesita ajutor imediat și transport cât mai rapid către echipajele medicale. Potrivit emaramures.ro , intervenția a mobilizat salvatori pregătiți pentru acțiuni în teren greu accesibil.

Zona în care se afla bărbatul a îngreunat operațiunea, iar echipele de intervenție au trebuit să se deplaseze cu atenție pentru a ajunge la victimă și pentru a-i acorda sprijinul necesar. Salvatorii montani au acționat coordonat, urmărind stabilizarea persoanei și evacuarea acesteia în condiții de siguranță.