Jandarm de 40 de ani mort la datorie
Jandarm mort după ce s-a prăbușit brusc
Un jandarm de 40 de ani a murit în timpul serviciului. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul cade din picioare dintr-o dată. Până în acest moment nu este cunoscută cauza exactă a decesului. Atenție urmează informații cu un puternic impact emoțional, ce pot afecta în special minorii!
În urma tragediei, sindicaliștii au postat pe rețelele sociale un mesaj tranșant pentru actuala conducere.
Reprezentanții SNPPC au scris: "Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toata cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amanate! Si Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli in legătură cu serviciul! Peste 10 politisti sau militari mor pe luna", au transmis sindicaliștii.
Citește și:
- 19:42 - Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici
- 19:35 - Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
- 19:32 - Comisia Europeană: Amenințările lui Zelenski împotriva lui Orban sunt „inacceptabile”
- 19:21 - Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind reforma administrației publice centrale și locale
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News