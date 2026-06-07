Jocurile din spatele numirii lui Eugen Tomac. Miron Mitrea: „Nu e politică, e business pe 17 miliarde de euro. Toți vor să-și bage un pic codița în banii ăștia”

Într-o nouă ediție a emisiunii Culisele Puterii la Realitatea PLUS, analistul politic Miron Mitrea a făcut o serie de declarații extrem de dure privind scena politică actuală și despre mizele din spatele formării unui nou guvern condus de Eugen Tomac. În opinia sa, miza principală nu ar fi una politică, ci legată de distribuirea unor sume uriașe de bani publici și europeni.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care discuțiile despre formarea unui nou executiv sunt în plină desfășurare, iar Eugen Tomac a fost propus de către Nicușor Dan ca viitorul premier.

„Problema nu este guvernul, ci împărțirea banilor”

Miron Mitrea susține că adevărata miză a actualelor negocieri politice nu ar fi structura guvernului sau direcția politică a acestuia, ci modul în care sunt gestionate fondurile uriașe aflate pe masă.

„Eu cred că Eugen Tomac își va duce la capăt formarea unui guvern. Eu cred că problema nu este ce face guvernul din punct de vedere politic, problema este cum împart cei 16,8 miliarde de euro. Sunt foarte mulți bani pe masă și ceea ce a făcut guvernul Bolojan în ultima vreme, modul în care a atribuit aceste contracte, modul în care a reușit să obțină de la Curtea Constituțională o decizie pe oportunitate, nu pe constituționalitate, arată că există o dorință majoră în actuala clasă politică, în frunte cu președintele Nicușor Dan, să consume rapid acești bani pe care noi ceilalți să mă rog, noi nu mai că până în 2070 noi nu o să mai fim, pe care nepoții noștri îi vor plăti înapoi.”

Critici la adresa modului de cheltuire a fondurilor și a achizițiilor publice

Analistul politic afirmă că o parte importantă din aceste sume ar fi direcționată către achiziții de armament și utilaje, în condiții pe care le consideră discutabile.

„Bani pe care îi cheltuim degeaba, cumpărând de la firme care au nevoie de ajutor, firme bogate, de la o țară mai săracă cum e România, utilaje și armament care, aici sunt de acord cu un fost prim-ministru, cu Adrian Năstase, care arată că ne pregătim de un război cam ca al doilea război mondial, nu ca ceea ce se întâmplă acum în lume.”

Acesta a mai susținut că mecanismele de achiziție ar fi problematice.

„Deci cumpărăm niște armament care, în marea lor majoritate, nu ne folosește și nu-l vom folosi niciodată, cu bani foarte mulți, de la firme care sunt interesate printr-o procedură de negocieri directe, nici măcar negociere, de discuții directe.”

Acuzații privind lipsa licitațiilor și modul de atribuire a contractelor

Miron Mitrea a mers mai departe, afirmând că actualul sistem de achiziții publice ar reprezenta o abatere majoră de la practicile obișnuite.

„Este prima oară în istoria modernă a României și a Uniunii Europene când se acceptă un sistem de achiziție publică fără licitație, fără o ofertă, fără o analiză a ofertei, nimic, pur și simplu așa cum vor. De fapt, așa cum au primit dispoziții.”

„Nu e politică, e business pe miliarde de euro”

În opinia sa, ceea ce se întâmplă în prezent în jurul formării guvernului nu ar mai ține de politică propriu-zisă, ci de interese economice majore.

„Părerea mea este că noi nu vorbim de politică acum ci vorbim de cei 17 miliarde de euro, atrag atenția că un comision de manevrare a acestor bani de 1-2% înseamnă deja peste 300 de milioane de euro. Ăsta e războiul pe care vedem astăzi în România, condus de președintele României, condus de Ilie Bolojan, de ceilalți șefi de partide, cum reușesc să împartă acei bănuți în așa fel încât să-și ia fiecare parte.”

Acesta a concluzionat că discuțiile despre un eventual guvern Tomac nu ar avea, în opinia sa, o miză strict politică.

„De aceea am spus, în politic nu are cum să fie un guvern Tomac votat în Parlament, dar nu e vorba de politică. E vorba de business. Toți politicienii astăzi sunt la fel și își doresc să-și bage un pic codița în banii ăștia mulți.”