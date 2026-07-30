Lovitură pentru românii care merg în Bulgaria! Vinieta se scumpește masiv de la 1 august

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 17:15

Românii care aleg să călătorească în Bulgaria vor avea de suportat costuri mai mari începând cu 1 august. Autoritățile de la Sofia au decis majorarea cu 30% a tarifelor pentru vinietele electronice, măsură care va aduce venituri suplimentare importante la bugetul statului.

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