Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în Giurgiu, pe DN5
Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în Giurgiu
Un grav accident rutier s-a produs, sâmbătă dimineață, pe Drumul Național 5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers către Giurgiu. Un microbuz care transporta 16 persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile.
Oamenii care erau în interior au folosit trapa din plafon pentru a ieși din microbuz.
O persoană în vârstă de 55 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare. Trebuie menționat că microbuzul folosea anvelope de vară.
În eveniment au fost implicate 16 persoane, dintre care 1 victimă, conștientă, a fost transportată la spital.
Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Din primele informații, mai multe persoane au fost rănite, iar pentru gestionarea eficientă a situației a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Giurgiu.
La fața locului intervin echipaje din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere și șapte echipaje medicale SMURD și SAJ.
Citește și:
- 19:42 - Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici
- 19:35 - Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
- 19:32 - Comisia Europeană: Amenințările lui Zelenski împotriva lui Orban sunt „inacceptabile”
- 19:21 - Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind reforma administrației publice centrale și locale
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News