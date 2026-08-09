Musk spune „nu” Ucrainei. Zelenski îi cere ajutorul lui Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 08:01

Elon Musk refuză să permită Ucrainei să folosească Starlink pentru a sprijini atacuri asupra unor ținte aflate în interiorul Rusiei. În urma deciziei, Volodimir Zelenski i-ar fi cerut lui Donald Trump să intervină pe lângă miliardarul american.

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