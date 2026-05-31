Nicușor Dan avertizează Rusia: Ambasadorul de la București ar putea fi expulzat dacă incidentele cu drone se repetă

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat BBC, că România analizează posibilitatea adoptării unor măsuri diplomatice suplimentare împotriva Federației Ruse dacă incidentele care implică drone rusești pe teritoriul național vor continua. Printre opțiunile luate în calcul se află inclusiv expulzarea ambasadorului rus la București.

Șeful statului a precizat că autoritățile române nu au dubii în privința originii dronei care a lovit recent un bloc de locuințe din Galați. Potrivit acestuia, analiza fragmentelor recuperate a confirmat că aparatul era de tip Geran-2, model utilizat de armata rusă în războiul din Ucraina.

„În primul rând, suntem siguri că a fost vorba de o dronă rusească de tip Geran-2. Putem afirma acest lucru cu certitudine deoarece o altă dronă de acelaşi tip a aterizat aici acum patru sau cinci săptămâni fără să explodeze”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că drona făcea parte dintr-un atac mai amplu lansat asupra portului ucrainean Reni și că, cel mai probabil, și-a schimbat traiectoria după ce a fost interceptată de apărarea antiaeriană ucraineană.

„Îi cunoaştem traiectoria de zbor. De fapt, aceasta făcea parte dintr-un roi de 43 de drone care au atacat portul Reni”, a afirmat șeful statului.

În ceea ce privește reacția României, Nicușor Dan a subliniat că închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța și declararea consulului general persona non grata reprezintă doar primele măsuri adoptate după incident.

„Este un avertisment dat părţii ruse şi sper că vor înceta, dacă nu, vor fi alte măsuri pe care le vom lua împotriva lor”, a declarat președintele.

Întrebat direct dacă printre aceste măsuri s-ar putea afla expulzarea ambasadorului rus, liderul de la Cotroceni a răspuns: „Expulzarea ambasadorului, de exemplu. Există o ierarhie diplomatică a măsurilor”.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor crescute generate de incidentul de la Galați, unde o dronă de proveniență rusă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, provocând o explozie și rănirea unor civili.