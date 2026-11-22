Publicat 22 nov. 2026, 18:07 Sursă realitatea.net

Ninge în Pasul Gutâi și Pasul Prislop, pe DN 18, în Maramureș. Drumarii au intervenit cu utilaje și 24 de tone de material antiderapant. Vezi cum se circulă.

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