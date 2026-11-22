Ninge în Pasul Gutâi și Pasul Prislop, pe DN 18, în Maramureș. Drumarii au intervenit cu utilaje și 24 de tone de material antiderapant. Vezi cum se circulă.
Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe DN 18, în județul Maramureș, unde ninge în zonele montane Gutâi și Prislop. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și au împrăștiat material antiderapant pentru menținerea circulației în siguranță.
Potrivit informațiilor transmise duminică seara de reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Maramureș, ninsorile au afectat mai multe sectoare ale drumului național DN 18, în special în Pasul Gutâi și Pasul Prislop.
În zona montană, vizibilitatea este ușor redusă, iar pe acostamentul DN 18, în Pasul Prislop din Munții Rodnei, s-a depus un strat subțire de zăpadă.
Drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant
Echipele Secției de Drumuri Naționale au acționat cu trei utilaje pe DN 18, împrăștiind aproximativ 13 tone de material antiderapant pentru prevenirea formării poleiului și menținerea carosabilului în condiții de circulație.
Ninsoarea a fost semnalată și în zona Vișeu de Sus, unde au fost înregistrate precipitații sub formă de fulguieli.
Probleme cauzate de vremea de iarnă au fost semnalate și în Cavnic. Angajații societății Drumuri și Poduri Maramureș au intervenit cu două utilaje, utilizând alte 11 tone de material antiderapant.
Potrivit autorităților, la momentul informării nu erau semnalate probleme în trafic, iar utilajele de intervenție continuau să acționeze pe trasee.
Recomandări pentru șoferii care circulă în Maramureș
Reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș le recomandă conducătorilor auto să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece.
Șoferii care tranzitează Pasul Gutâi, Pasul Prislop sau alte sectoare montane din județ trebuie să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule.
Ninsorile și temperaturile scăzute pot favoriza apariția poleiului, în special pe sectoarele de drum aflate la altitudine.