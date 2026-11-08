Noi alerte RO-Alert în județul Tulcea. Avioane F-16 și elicoptere militare au decolat

Trei mesaje RO-Alert au fost transmise în județul Tulcea. Avioane F-16 și aeronave militare spaniole au decolat după detectarea unor ținte aeriene lângă granița României.
Zi tensionată pentru locuitorii din județul Tulcea. Trei mesaje RO-Alert au fost transmise duminică, 8 noiembrie, după ce sistemele de supraveghere radar au detectat mai multe ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Ca măsură de precauție, aeronave ale Forțelor Aeriene Române și ale Forțelor Armate Spaniole au fost ridicate de la sol pentru misiuni de monitorizare și Poliție Aeriană.
Ultima alertă RO-Alert, transmisă în nordul județului Tulcea
Cel de-al treilea mesaj RO-Alert a fost transmis duminică, la ora 16:51, pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Avertizarea a fost emisă după ce o nouă țintă aeriană a fost identificată de sistemele radar la aproximativ patru kilometri nord de localitatea Chilia Veche, în spațiul aerian ucrainean.
În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Aparatele se aflau în serviciul de luptă pentru misiuni de Poliție Aeriană.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru activarea măsurilor de avertizare a populației din zona vizată.
Alerta aeriană a fost ridicată la ora 17:59.
Primele două alerte aeriene au vizat estul județului Tulcea
Cele trei avertizări RO-Alert au fost transmise în urma unor incidente distincte, în care sistemele de supraveghere au identificat ținte aeriene în apropierea frontierei României.
Prima alertă a fost emisă la ora 14:02, pentru populația din estul județului Tulcea. Potrivit informațiilor transmise de MApN, o țintă aeriană fusese detectată la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei.
Ca măsură de precauție, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde participau la misiuni de Poliție Aeriană. Ulterior, ținta a dispărut de pe radar în zona de est a orașului Sulina.
Elicoptere militare spaniole, mobilizate după detectarea unei noi ținte
A doua avertizare a fost instituită după identificarea unei alte ținte aeriene, aflate la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Șerpilor.
De această dată, intervenția a implicat două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole, care au decolat tot de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, alerta asociată celui de-al doilea incident a încetat la ora 15:26.
MApN monitorizează situația de la granița României
Cele trei mesaje RO-Alert transmise pe parcursul zilei de 8 noiembrie au fost generate de detectarea unor ținte aeriene în apropierea frontierei româno-ucrainene.
Mobilizarea aeronavelor românești și spaniole face parte din măsurile de supraveghere și asigurare a securității spațiului aerian, în contextul incidentelor generate de războiul din Ucraina.
Informațiile privind evoluția incidentelor și măsurile luate pentru protejarea populației au fost comunicate de Ministerul Apărării Naționale.