Pagube uriașe provocate de vremea rea: sute de șoferi afectați în Capitală și județul Ilfov

Ninsorile abundente din ultimele zile au provocat pagube semnificative în București și în Județul Ilfov, unde peste 600 de autoturisme au fost avariate de copaci rupți, crengi prăbușite sau bucăți mari de gheață desprinse de pe clădiri.

Reprezentanții companiilor de asigurări spun că situația diferă de la caz la caz, însă șoferii care nu dețin o poliță CASCO vor avea dificultăți în obținerea despăgubirilor. În multe situații, aceștia sunt nevoiți să se adreseze instanțelor și să dea în judecată autoritățile locale sau administratorii drumurilor.

Probleme au fost semnalate și pe Autostrada A1 București–Pitești, unde, în apropiere de Pitești, un șofer de TIR a avariat grav autotrenul după ce a lovit o bucată de metal desprinsă dintr-o traversă de dilatație. Proprietarul vehiculului estimează pagube de până la 35.000 de euro, în cazul în care și motorul a fost afectat.

În Capitală, combinația dintre zăpadă, sare și variațiile mari de temperatură a dus la degradarea accentuată a carosabilului. Numeroase străzi au fost afectate de gropi și cratere, punând în pericol siguranța rutieră și provocând avarii suplimentare autoturismelor.

Specialiștii atrag atenția că șoferii pot primi despăgubiri pentru daunele provocate de gropi sau copaci căzuți doar dacă au asigurare CASCO. În lipsa acesteia, singura soluție rămâne acționarea în instanță a administratorului drumului sau a autorității responsabile.

Autoritățile sunt îndemnate să intervină rapid pentru îndepărtarea copacilor periculoși și repararea carosabilului, pentru a preveni alte incidente similare.