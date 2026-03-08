Premii mai mari la Loterie: fondul de câștiguri crește cu 350.000 de lei la tragerile speciale de primăvară

Duminică, 8 martie, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, eveniment pentru care fondul total de câștiguri va fi suplimentat cu 350.000 de lei.

Sumele suplimentare vor fi distribuite la mai multe jocuri, pentru a crește valoarea premiilor puse în joc. Astfel, la tragerile de Loto 6/49 , Joker , Noroc , Noroc Plus , Loto 5/40 și Super Noroc vor fi acordate premii mai consistente decât în mod obișnuit.

Potrivit organizatorilor, suplimentarea fondului de câștiguri face parte din seria de trageri speciale organizate în fiecare an cu ocazia primăverii, pentru a oferi participanților șanse mai mari la premii importante.

Biletele pot fi cumpărate atât din agențiile loto din întreaga țară, cât și online, iar extragerile vor avea loc duminică seară, conform programului obișnuit al Loteriei Române.