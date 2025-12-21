Prețuri astronomice la târgurile de Crăciun VIDEO

Trei mici, cu cartofi, pâine și muștar, au ajuns să coste 50 de lei

Târgul de Crăciun din Brașov devine subiect de controversă pe rețelele sociale, unde vizitatorii reclamă prețuri „astronomice” pentru produsele de tip fast-food. Revolta românilor a izbucnit după ce clipuri virale au dezvăluit că o masă simplă, compusă din trei mici și o porție de cartofi prăjiți, a ajuns să coste nu mai puțin de 50 de lei, provocând o dezbatere aprinsă despre justificarea tarifelor din acest sezon.

Târgul de Crăciun din Brașov și-a deschis porțile astăzi, transformând Piața Sfatului într-un spațiu vibrant, dominat de mirosul de scorțișoară și de forfota vizitatorilor atrași de bunătățile de sezon.

Căsuțele din lemn, răspândite prin centrul istoric, găzduiesc numeroase atracții gastronomice unde brașovenii și turiștii se pot încălzi cu o varietate de băuturi calde.

Băuturile fără alcoolice au prețuri cuprinse între 10 și 20 de lei, un ceai simplu fiind disponibil pentru 10 lei, în timp ce o ciocolată caldă costă 15 lei. Pentru iubitorii de cafea, prețurile variază de la 10-12 lei pentru un espresso sau o cafea la ibric, până la 15-18 lei pentru un cappuccino sau un latte macchiato.

Atmosfera de iarnă este completată de băuturile tradiționale, precum vinul fiert și țuica fiartă, care se vând cu prețuri situate între 15 și 20 de lei, în timp ce băuturile răcoritoare și apa pot fi achiziționate cu sume cuprinse între 8 și 12 lei, în funcție de cantitate și brand.