Procurorii vor să conteste decizia în dosarul lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel a invalidat o serie de probe

Procurorii Parchetului General se pregătesc pentru a contesta decizia magistraților de la Curtea de Apel București în cazul lui Călin Georgescu. Răspunsul definitiv în acest caz vine din partea magistratilor de la ICCJ după ce contestația va ajunge pe masa acestora. Totul vine după pronunțarea de luni in ultimul termen de cameră preliminară.

Decizia care a dat peste cap întregul curs al acestui dosar penal în care este implicat Călin Georgescu a venit odată cu răspunsul magistraților de la Curtea de Apel București din această săptămână.

Instanța a constatat probleme în administrarea mai multor probe din dosarul lui Călin Georgescu și a dispus excluderea acestora, obligând procurorul să anunțe în 5 zile dacă menține decizia de trimitere în judecată.

În aceste momente, potrivit surselor Realitatea Plus, procurorii de la Parchetul General se pregătesc să conteste hotărârea magistraților, care nu este una definitivă și va fi atacată prin recurs la o instanță superioară.

Abia ulterior, în săptămânile următoare, după stabilirea unui termen, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor oferi decizia finală.