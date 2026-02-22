România rămâne sub asediul iernii. Ce drumuri sunt blocate și ce porturi rămân închise

Sursă: realitatea.net

Viscolul continuă să paralizeze mari porțiuni din țară, lăsând în urmă zeci de șosele impracticabile și un trafic de coșmar în cele 12 județe aflate încă sub avertizare de Cod Galben.

Situația a devenit critică în zona Păltiniș, unde o tragedie a fost evitată în ultima secundă: un autotren a plonjat într-o râpă adâncă după ce a derapat într-o curbă, șoferul fiind extras din cabina strivită cu doar câteva clipe înainte ca deznodământul să fie fatal.

Viscolul violent a paralizat sud-estul țării, transformând misiunea utilajelor de deszăpezire într-o luptă aproape imposibilă. La Brăila, rafalele de vânt au fost atât de puternice încât autospecialele abia au reușit să înainteze prin troiene, lăsând în urmă un peisaj de cod alb.

Blocaj major pe șosele

Bilanțul circulației rutiere este unul critic, cu restricții severe care izolează județe întregi:

16 tronsoane de drumuri naționale și 32 de drumuri județene au fost închise complet.

Zeci de rute rămân inaccesibile la granițele dintre județele Brăila, Buzău și Ialomița.

Traficul greu a fost restricționat pe mai multe artere vitale pentru a preveni blocajele în lanț.

Haos în transportul aerian și naval

Nici transportul pe apă sau aer nu a scăpat de furia naturii. Pe Aeroportul Otopeni, o cursă a fost deja anulată, în timp ce pe aeroportul din Constanța o pistă a fost scoasă din funcțiune din cauza stratului de zăpadă și a vizibilității reduse. În paralel, toate manevrele navale din porturile constănțene au fost suspendate din cauza vântului turbat, blocând activitatea la malul mării.

Accident dramatic la Păltiniș

Cel mai grav incident a avut loc în zona Păltiniș, unde un mastodont al șoselelor a derapat într-o curbă periculoasă și s-a prăbușit într-o râpă adâncă. Șoferul tirului a fost salvat printr-un miracol, fiind ajutat să iasă din cabina distrusă de ceilalți participanți la trafic, care au intervenit imediat la locul accidentului.