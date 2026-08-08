Scandal uriaș la FIFA. Gianni Infantino, acuzat că UEFA ar fi plătit o sumă de șase cifre pentru o fostă angajată

Gianni Infantino este vizat de noi acuzații apărute în presa internațională, într-un moment în care poziția sa de președinte al FIFA este deja pusă sub presiune.
Potrivit unei investigații publicate de The Telegraph, actualul șef al fotbalului mondial ar fi avut, în perioada în care era secretar general al UEFA, o relație cu o angajată a forului european.
Conform informațiilor prezentate de publicația britanică, femeia ar fi fost promovată în timpul presupusei relații, iar ulterior, când a părăsit UEFA, ar fi beneficiat de o compensație financiară de șase cifre. Forul european ar fi suportat și costurile unui program de master în Administrarea Afacerilor.
Infantino neagă acuzațiile
FIFA respinge categoric acuzațiile și susține că nu a existat niciun incident de comportament necorespunzător în care să fi fost implicat Infantino. Reprezentanții forului mondial au calificat insinuările drept defăimătoare.
UEFA a confirmat că a existat o plată la plecarea angajatei și finanțarea studiilor, dar susține că acestea au fost aprobate conform regulilor aflate în vigoare la momentul respectiv. Organizația precizează că regulamentele privind astfel de situații au fost ulterior înăsprite.
Noile dezvăluiri apar într-un moment extrem de complicat pentru Infantino, care s-a confruntat recent cu opoziția UEFA și a altor confederații după planurile controversate privind atragerea unor investitori privați în competițiile FIFA.
Astfel, acuzațiile legate de perioada în care conducea administrația UEFA adaugă un nou episod controversat în jurul mandatului lui Gianni Infantino, însă acesta respinge ferm orice acuzație de comportament necorespunzător.