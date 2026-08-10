Scenă neobișnuită pe E85: un șofer prins cu 172 km/h a primit escortă de la Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 14:35

Un șofer din județul Buzău a fost surprins de radar circulând cu 172 de kilometri pe oră pe DN2 E85, în zona localității Poșta Câlnău. Polițiștii rutieri l-au oprit imediat, însă explicația bărbatului pentru viteza excesivă a schimbat situația.

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