Ședință de urgență la Guvern privind situația românilor blocați în apropiere de Iran

Sursă: realitatea.net

Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață o reuniune cu vicepremierii și reprezentanți ai ministerelor cheie pentru a discuta măsurile necesare sprijinirii românilor afectați de situația de securitate din zona Iranului.

Premierul Ilie Bolojan a chemat luni, la ora 9:30, vicepremierii și reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor la o ședință dedicată situației românilor afectați de conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea are loc de la ora 9:30.

La şedinţa convocată de premierul Ilie Bolojan participă viceprim-miniştrii şi reprezentanţii ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanţelor.

MAE a activat celula de criză și a anunțat conferințe zilnice

Până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistenţă, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite, a anunțat ministrul.

Primul grup de 300 de români, evacuat din Israel prin Egipt

Un prim grup de cetăţeni români – 300 – ar urma să fie scos din Israel şi va trece în Egipt, de unde vor fi preluaţi de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a prezentat duminică seara date referitoare la numărul de cetăţeni români aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Vorbim despre Israel, circa 624 de cetăţeni români, din aceştia cam 30-30 şi ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetăţeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetăţeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetăţeni români în atenţie, nu avem informaţii legate de minori. În Kuwait vorbim despre şase adulţi şi doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman de circa 90 de turişti români. În Iordania vorbim de 99 de cetăţeni români. În Emiratele Arabe Unite, situaţia este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban a fost un număr de solicitări de informaţii, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetăţean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment”, preciza Ţărnea.