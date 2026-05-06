Taxă de pod Giurgiu–Ruse poate fi plătită online

Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care introduce plata electronică a taxei de pod la punctul de trecere a frontierei Giurgiu–Ruse, una dintre cele mai aglomerate ieșiri din România spre sudul Europei.

Potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma, noul sistem, denumit eTarifGiurgiuPod, permite șoferilor să achite taxa online în avans.

Vor fi create benzi dedicate pentru cei care au efectuat preplata, iar bariera se va deschide automat dacă taxa a fost plătită cu minimum trei minute înainte de sosire.

Tarifele existente rămân nemodificate, iar toate categoriile de scutiri sunt păstrate.

O altă veste bună pentru turiști vine dinspre malul bulgăresc: lucrările de pe partea bulgară a podului urmează să fie finalizate în luna iunie, ceea ce ar urma să elimine cozile care s-au format în ultimii ani la Giurgiu.

Măsurile vizează fluidizarea traficului în sezonul estival și reducerea timpilor de așteptare la ghișeu pentru românii care se îndreaptă spre Bulgaria și Grecia.