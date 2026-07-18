Trump amenință Canada cu noi tarife din cauza incendiilor de vegetație

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 07:58

Președintele SUA Donald Trump a amenințat, într-o postare pe Truth Social, că va majora taxele vamale pentru bunurile produse în Canada, ca o modalitate de a obține despăgubiri pentru faptul că fumul provocat de incendiile de pădure din țara vecină ajunge în metropolele americane.

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