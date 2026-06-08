Ucraina își cere scuze Greciei pentru dronele ajunse la ei, dar România nici nu este băgată în seamă

Sursă: realitatea.net

Reacții diferite în două cazuri similare

În contextul războiului din regiunea Mării Negre, două episoade aproape similare au produs efecte diplomatice diferite între statele implicate. Pe de o parte, Grecia a primit scuze oficiale din partea Ucraina după un incident naval, în timp ce România nu a primit un mesaj diplomatic echivalent după un eveniment considerat mai grav produs la Constanța.



Cele două situații au un element comun: drone maritime utilizate în conflictul din Marea Neagră au ajuns în zone aparținând altor state. Diferența majoră a fost însă modul în care au reacționat autoritățile implicate.

Grecia a transmis protest oficial, Ucraina a răspuns cu scuze

Tensiunile diplomatice dintre Atena și Kiev au apărut după ce pescari greci au descoperit, la începutul lunii mai, o dronă navală în apropierea insulei Lefkada.

În urma verificărilor, Grecia a transmis un protest diplomatic oficial către Ucraina, argumentând că prezența dispozitivului a reprezentat un risc semnificativ pentru siguranța navigației și pentru civilii din zonă.

Subiectul a ajuns și în discuții la nivel înalt, fiind abordat de ministrul grec de Externe Giorgos Gerapetritis, care a purtat discuții inclusiv cu Kaja Kallas, cu secretarul general al NATO Mark Rutte, dar și cu omologul ucrainean Andrii Sybiha.

Ulterior acestor contacte diplomatice, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucraina, Heorhii Tykhyi, a transmis scuze oficiale către Grecia.

„A fost rezultatul unor circumstanțe cauzate de agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei”, a declarat oficialul ucrainean.

Acesta a mai transmis mulțumiri pentru sprijinul oferit de Grecia și a precizat că autoritățile de la Kiev vor încerca să evite repetarea unor astfel de situații în viitor.

Constanța, scenariul mult mai grav cu patru drone implicate

La o distanță scurtă de timp, România a fost afectată de un incident considerat mai serios, petrecut pe 5 iunie în zona portului Constanța.

În acest caz, una dintre dronele maritime implicate în evenimentele din zonă a intrat în proces de autodistrugere și a explodat în interiorul Portul Constanța, foarte aproape de infrastructură civilă și obiective portuare.

Pe lângă această explozie, alte deflagrații au fost observate în largul Marea Neagră, ceea ce a determinat autoritățile române să activeze Planul Roșu de Intervenție și să emită alerte de tip RO-Alert către populație.

Zona portuară a fost evacuată complet, iar ulterior au fost dispuse măsuri suplimentare de siguranță de-a lungul întregului litoral.

În total, patru drone maritime asociate conflictului din Ucraina au fost implicate în evenimentele monitorizate de autoritățile de la București.

Nu au fost înregistrate victime în urma acestor incidente.

Declarațiile președintelui României despre capacitatea de detectare

Președintele Nicușor Dan a comentat situația, explicând că autoritățile încearcă să reconstituie traseul exact al dronelor și modul în care acestea au ajuns în proximitatea litoralului românesc.

„Drona este mică și nu poți să o vezi cu radarul mare. Ne adaptăm la o tehnologie nouă”, a explicat șeful statului.

Acesta a mai precizat că ancheta este în desfășurare, iar o imagine completă asupra evenimentelor ar putea fi clarificată în zilele următoare.

România fără protest diplomatic până în acest moment

Spre deosebire de reacția transmisă de Grecia, România nu a formulat până în prezent un protest diplomatic oficial în legătură cu incidentul de la Constanța.

Totuși, președintele Nicușor Dan a anunțat că urmează să poarte discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, unul dintre subiectele centrale fiind stabilirea unui protocol comun pentru gestionarea unor astfel de situații.

„O parte din discuția pe care am avut-o a fost despre elemente ale unui protocol care să funcționeze în situații ca aceasta”, a declarat președintele României.