Viteză extremă pe autostradă: ce sancțiune a primit un șofer prins cu 204 km/h, deși avea permisul suspendat

Un șofer din România a fost sancționat dur după ce a fost surprins circulând cu 204 km/h pe autostradă, deși avea deja dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, bărbatul a fost oprit în urma unui control de rutină, iar verificările au arătat că depășise cu mult limita legală de viteză.

Mai mult decât atât, oamenii legii au constatat că acesta nu avea voie să conducă, permisul fiindu-i suspendat anterior pentru alte abateri rutiere.

Amenzi și dosar penal

Pentru faptele sale, șoferul a fost amendat contravențional, iar sancțiunea a fost completată cu prelungirea perioadei de suspendare a permisului.

În plus, deoarece a condus fără drept legal, pe numele său a fost întocmit și un dosar penal, infracțiune pedepsită de legea română cu închisoare sau amendă penală.

Reprezentanții Poliției atrag atenția că astfel de comportamente pun în pericol grav siguranța traficului și pot avea consecințe dramatice.

Autoritățile reamintesc că depășirea vitezei legale și conducerea fără permis sunt printre principalele cauze ale accidentelor grave și le recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație.

Cazul este acum analizat de procurori, iar bărbatul riscă sancțiuni suplimentare, în funcție de evoluția anchetei.