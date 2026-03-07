Vladimir Putin, un câștigător neașteptat al războiului din Iran. SUA ar putea ridica sancțiuni pentru petrol

Războiul care a izbucnit între Statele Unite ale Americii, Israel și Iran pare să aducă beneficii neașteptate pentru Vladimir Putin și economia rusă, pe fondul dezechilibrelor create pe piața globală a energiei și al creșterii cererii pentru petrolul rusesc.

Pe măsură ce conflictul a închis sau a limitat semnificativ activitatea prin puncte-cheie precum Strâmtoarea Hormuz, rută vitală pentru transportul petrolului, către piețe cererea pentru resurse energetice alternative, inclusiv pentru petrolul rusesc, a crescut semnificativ.

Kremlinul a recunoscut că războiul din Iran a generat o „creștere semnificativă” a cererii de petrol și gaze din partea unor parteneri externi, consolidând poziția Moscovei pe piețele energetice globale.

În acest context, administrația americană ia în considerare relaxarea unor sancțiuni privind petrolul rusesc, pentru a face față presiunii asupra aprovizionării și a tempera creșterea prețurilor la energie.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat că Washingtonul examinează posibilitatea ridicării restricțiilor asupra unor volume semnificative de țiței rusesc momentan aflat în tranzit, ceea ce ar putea suplimenta oferta pe piață.

Această abordare este privită de analiști ca un paradox geopolitic: în timp ce SUA mențin sancțiuni împotriva Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina, criza energetică declanșată indirect de conflictul din Iran creează presiuni care pot determina Washingtonul să modifice temporar politica de sancțiuni pentru a stabiliza piețele.

Pe scurt, războiul din Orientul Mijlociu ar putea transforma Rusia într-un furnizor și actor geopolitic și mai influent pe piața energiei, în condițiile în care importurile alternative de petrol devin mai greu de asigurat și costurile globale ale energiei continuă să crească.