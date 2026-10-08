Activele fondurilor de pensii private au crescut cu 39% în prima jumătate a anului

Publicat 8 oct. 2026, 15:00 Sursă Realitatea Financiara

Activele administrate de fondurile de pensii private din România au ajuns la 246,2 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, înregistrând o creștere de 39% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Distribuie articolul