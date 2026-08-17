Când ar putea trece România la euro? Dragoș Pîslaru: „Doi ani trebuie să stai în anticameră”

România nu poate face trecerea la moneda euro imediat, iar procesul presupune mai multe etape înainte ca țara noastră să poată intra efectiv în zona euro.
Dragoș Pîslaru a explicat că România trebuie să parcurgă mai întâi o perioadă de monitorizare, în care sunt urmărite evoluțiile economice și modul în care sunt respectate criteriile necesare pentru adoptarea monedei europene.
Potrivit oficialului, această etapă durează doi ani și reprezintă practic o perioadă de așteptare înainte ca România să poată face pasul către moneda unică europeană.
„Doi ani trebuie să stai în anticameră, într-o perioadă de monitorizare”, a explicat Pîslaru, referindu-se la procedura pe care România trebuie să o parcurgă înainte de aderarea efectivă la zona euro.
În perioada respectivă, autoritățile europene urmăresc mai mulți indicatori economici și financiari și verifică dacă statul candidat poate îndeplini condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice.
Trecerea la euro presupune, astfel, mai mult decât o simplă decizie politică. România trebuie să demonstreze că economia este suficient de stabilă și că poate respecta criteriile stabilite la nivel european.
Perioada de monitorizare este importantă și pentru evaluarea modului în care evoluează finanțele publice, inflația, cursul de schimb și ceilalți indicatori relevanți pentru aderarea la zona euro.
Pîslaru a explicat că România trebuie să privească acest proces în perspectivă și să pregătească economia pentru momentul în care va putea face trecerea la moneda europeană.
Prin urmare, adoptarea euro nu este un obiectiv care poate fi atins imediat. România trebuie mai întâi să parcurgă etapa de monitorizare și să demonstreze că îndeplinește toate condițiile necesare pentru a intra în zona euro.