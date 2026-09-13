Cât va costa întreținerea la iarnă. Estimările experților anunță lunile care vor goli buzunarele românilor

Publicat 13 sept. 2026, 15:22 Actualizat 13 sept. 2026, 15:40 Sursă Realitatea PLUS

Întreținerea ar putea ajunge la 1.000, chiar 1.500 de lei în această iarnă. Pentru un apartament de două camere din București, factura de întreținere poate crește considerabil în lunile reci, iar pentru un apartament mai spațios, cu trei sau patru camere, costurile pot urca și mai mult. Cu toate detaliile vine jurnalistul Realitatea Plus Cristina Tănasă.

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