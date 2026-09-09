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Economie· 1 min citire
Declin sever pe piața auto românească. Înmatriculările de mașini noi s-au prăbușit în august
FOTO: Arhivă
Scăderea de 37% a afectat toate segmentele, inclusiv autoturismele electrice, dar Dacia își menține poziția de lider.
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