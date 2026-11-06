Pensiile vor crește în 2027. Anunțul premierului Luca Niculescu: „Va exista o mărire”
Pensii majorate în 2027
Premierul Luca Niculescu confirmă majorarea pensiilor în 2027. Ce se știe despre indexare, procentul de creștere și data la care ar putea intra în vigoare.
Pensionarii din România ar putea beneficia de venituri mai mari începând cu 2027. Premierul Luca Niculescu a confirmat că pensiile vor fi majorate anul viitor, însă nu a anunțat deocamdată procentul de indexare și nici data exactă de la care va fi aplicată măsura. Decizia va depinde de situația bugetară și de resursele financiare disponibile.
Șeful Guvernului a explicat că autoritățile analizează în continuare posibilitățile de majorare, în contextul deficitului bugetar și al angajamentelor asumate de România. Premierul susține că intenția Executivului este ca viitoarea creștere să fie resimțită concret de pensionari, fără ca statul să își asume angajamente financiare pe care nu le poate respecta.
Luca Niculescu confirmă majorarea pensiilor în 2027. Ce se știe despre indexare
Premierul Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor crește în 2027, însă a evitat să avanseze un procent concret. Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să aibă o imagine clară asupra situației financiare înainte de a stabili valoarea majorării.
„Va exista o mărire a pensiilor în 2027. Nu pot acum să mă angajez asupra procentului și asupra calendarului, până când nu avem toate cifrele. Dar vă promit că o veți ști destul de repede. Evident că vrem să fie una pe care oamenii să o simtă cât mai bine în buzunare”, a declarat Luca Niculescu.
Premierul a precizat că România traversează o perioadă economică dificilă, iar măsurile privind veniturile populației trebuie stabilite ținând cont de posibilitățile reale ale bugetului de stat.
Astfel, deși majorarea pensiilor pentru 2027 a fost confirmată la nivel declarativ, pensionarii nu cunosc încă suma suplimentară pe care o vor primi și nici procentul exact al indexării.
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Una dintre principalele întrebări ale pensionarilor este legată de procentul cu care vor fi majorate pensiile anul viitor.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre respectarea mecanismului legal de indexare, făcând referire la o rată de 7,3%, calculată pe baza indicatorilor statistici disponibili.
Oficialul a subliniat însă că această valoare nu trebuie interpretată drept o promisiune fermă a Guvernului, deoarece decizia finală va fi fundamentată în cadrul discuțiilor privind bugetul.
Prin urmare, procentul efectiv de majorare nu este încă stabilit oficial. Rămâne de văzut dacă indexarea va fi aplicată integral, în condițiile prevăzute de legislație, și care va fi calendarul concret al măsurii.
Premierul avertizează asupra deficitului bugetar: majorările trebuie susținute financiar
Luca Niculescu a explicat că Guvernul trebuie să găsească un echilibru între sprijinirea populației și reducerea deficitului bugetar.
Un rol important în această strategie îl au fondurile europene, inclusiv cele disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Premierul a arătat că atragerea unor sume cât mai mari din finanțările europene poate contribui la reducerea presiunii asupra bugetului național.
Totodată, Executivul urmărește îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și eficientizarea cheltuielilor publice.
Premierul a atras atenția că România trebuie să evite deteriorarea ratingului de țară și să respecte angajamentele asumate privind reducerea deficitului.
În acest context, majorările de pensii și salarii trebuie să fie însoțite de măsuri care să asigure sustenabilitatea finanțelor publice.
Luca Niculescu, mesaj pentru mediul de afaceri: „Ați suportat destule schimbări venite de la stat”
Într-un alt discurs, premierul Luca Niculescu a vorbit despre dificultățile întâmpinate de antreprenorii și companiile din România în ultimii ani.
Oficialul a recunoscut că mediul privat a fost nevoit să facă față unor numeroase modificări legislative, crize economice, pandemiei și creșterii costurilor cu energia.
„Ați suportat destule schimbări de reguli, venite chiar de la noi, de la stat. Și este un lucru pe care trebuie să îl recunoaștem în mod onest”, a transmis premierul.
Acesta a susținut că relația dintre stat și mediul privat trebuie să se bazeze pe predictibilitate, reducerea birocrației și o mai bună administrare a banilor publici.
Luca Niculescu a prezentat trei direcții prioritare pentru îmbunătățirea mediului economic: stabilitatea regulilor fiscale și legislative, digitalizarea administrației și creșterea disciplinei în gestionarea resurselor publice.
Premierul a subliniat că responsabilitatea pentru echilibrul economic nu trebuie transferată exclusiv asupra antreprenorilor și companiilor.
În ceea ce privește pensionarii, mesajul transmis de șeful Guvernului este că majorarea pensiilor în 2027 rămâne un obiectiv, însă procentul și calendarul concret vor fi anunțate după finalizarea analizelor bugetare.
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