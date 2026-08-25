Economie· 2 min citire

Peste 60% dintre români nu își mai permit un sejur de o săptămână

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 25 aug. 2026, 08:24

Concediul devine un lux. România, lider european la incapacitatea de a plăti o vacanță

În 2025, 61,4% dintre românii cu vârsta de cel puțin 16 ani nu și-au putut permite financiar o săptămână de concediu în afara locuinței, potrivit datelor Eurostat. Este cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană, de peste două ori mai mare decât media comunitară de 27,5%. Situația s-a înrăutățit față de 2024, când ponderea era de 58,6%. După România urmează Grecia (46,6%), Bulgaria și Ungaria (ambele cu 39,1%). La polul opus se află Luxemburg, Suedia și Țările de Jos, cu procente de sub 13%.

ANAT: vacanța nu trebuie să devină un privilegiu

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) consideră aceste cifre un semnal de alarmă. Președintele Cristian Bărhălescu subliniază că o industrie turistică sănătoasă înseamnă o populație mai odihnită și o economie mai productivă. Din cauza scăderii puterii de cumpărare și a creșterii costurilor (energie, alimente, salarii, taxe), multe familii reduc durata sejururilor la 4-5 zile, aleg city-break-uri sau rezervă Early Booking și Last Minute. Hotelurile all inclusive rămân populare pe litoral datorită costurilor previzibile.

ANAT solicită menținerea cotei reduse de TVA de 11% pentru cazare și restaurante, extinderea voucherelor de vacanță (în prezent 800 de lei în sectorul public pentru salarii nete de până la 6.000 de lei) și în mediul privat, plus investiții în infrastructură și prelungirea sezonului turistic. Fără astfel de măsuri, procentul românilor care nu își permit o vacanță riscă să crească și mai mult.

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