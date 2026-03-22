Scandal la Bruxelles: România, „certată” de comisarii europeni pentru că produce prea mult! Exporturile românești care sperie Europa VIDEO

Tensiuni fără precedent la vârful Uniunii Europene. România a devenit ținta criticilor la Bruxelles din cauza unei producții record care ar „inunda” piața comunitară. Într-un gest surprinzător, comisarii europeni cer explicații oficialilor de la București, susținând că volumul uriaș de produse românești pune presiune pe competitivitatea celorlalte state membre.

Un schimb de replici tăios a avut loc în Parlamentul European între eurodeputatul Luis Lazarus și comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, pe tema viitorului sectorului lactatelor din România. În timp ce Lazarus acuză Uniunea Europeană că încearcă să sufoce producția autohtonă și exportul de animale, oficialul european invocă legile pieței: supraproducția și lipsa de competitivitate.

Analiza Comisiei: Prea mult lapte, prețuri în scădere

Răspunsul comisarului Christophe Hansen a fost bazat pe datele tehnice ale serviciilor de monitorizare a prețurilor. Potrivit acestuia, prăbușirea prețului la poarta fermei în România are o cauză matematică: excedentul de marfă. Datele oficiale arată o creștere masivă a producției de lapte, în special în luna august a anului trecut. Cantitatea mare de lapte disponibilă a dus, inevitabil, la scăderea prețurilor, afectând micii producători care nu pot concura cu marile exploatații.

Marea provocare: Costul de producție de 50 de cenți

Comisarul european a oferit un exemplu concret din România, menționând vizita la o fermă de elită cu 2.200 de vaci de lapte. Hansen a tras un semnal de alarmă privind sustenabilitatea fermelor românești:

„Sunt ferme foarte productive care nu pot supraviețui la un preț de 50 de cenți pe litru. Există producători care funcționează la acest nivel, dar aceștia nu sunt competitivi și nu vor face față pieței pe termen lung”, a declarat Christophe Hansen.

Concluzia Bruxelles-ului: Reducerea costurilor sau falimentul

Potrivit oficialului european, soluția nu este limitarea producției, ci eficientizarea ei. Deși la nivel global nu se estimează o creștere a cantității de lapte pe piață, fermierii români sunt îndemnați să își reducă costurile de producție pentru a rămâne relevanți într-o economie europeană extrem de agresivă.