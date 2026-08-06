Advertising
Economie· 1 min citire
Sfidare uriașă din partea premierului demis Ilie Bolojan. A refuzat să răspundă despre centralele pe cărbune
Bolojan a amânat explicațiile
Sfidare uriașă din partea premierului demis Ilie Bolojan. Aflat la inaugurarea unui proiect realizat cu fonduri PNRR, acesta a fost întrebat dacă a primit vreun semnal de la Comisia Europeană privind capacitățile energetice pe cărbune. Ca de obicei, Ilie Bolojan răspunde doar la ce vrea și când vrea. Premierul demis a evitat să ofere informații concrete și a încheiat rapid discuția.
Citește și
- 12:50Ministerul Energiei, apel către români să-și REDUCĂ VOLUNTAR consumul de energie. Măsură fără precedent în ultimele decenii
- 11:18Cât a ajuns să coste o cazare la Cluj-Napoca în weekendul UNTOLD 2026: Prețuri record pe noapte
- 11:14Blocajul ANCPI a amânat peste 5.000 de tranzacții prin credit
- 10:42Românii cumpără tot mai puțin. Consumul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni: datele INS
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News