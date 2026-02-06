UE ia în calcul o nouă pensie obligatorie. Toți angajații ar putea fi înscriși automat într-un sistem privat suplimentar

UE vrea și instrumente digitale pentru urmărirea pensiilor

Uniunea Europeană discută o schimbare majoră în arhitectura sistemelor de pensii: introducerea unei a doua pensii obligatorii, bazată pe economisire privată, în care angajații ar fi înscriși automat. Propunerea vine pe fondul îngrijorărilor că pensiile publice nu vor mai putea asigura un nivel de trai decent în viitor, în condițiile îmbătrânirii populației și ale scăderii numărului de contribuabili.

O pensie suplimentară, automată, dar cu opțiunea de retragere

Modelul propus nu ar elimina libertatea individuală. Cetățenii ar fi înscriși automat în sistem, însă ar putea ieși din el dacă aleg explicit acest lucru. Scopul este creșterea participării, având în vedere că mulți europeni amână sau evită economisirea pentru vârsta pensionării, anunță Comisia Europeană pe portalul oficial.

În prezent, doar 20% dintre europeni au pensii ocupaționale și aproximativ 18% au pensii private – cifre considerate insuficiente pentru a asigura stabilitate financiară la bătrânețe.

Cum ar funcționa noul sistem

Contribuțiile ar fi investite în instrumente financiare precum:

acțiuni

obligațiuni

fonduri de investiții

Acestea ar genera randament pe termen lung, similar modelelor deja existente în alte țări.

Țări care au testat deja sistemul

Propunerea nu pornește de la zero. Mecanisme similare funcționează deja în:

Marea Britanie – unde înscrierea automată a crescut masiv participarea

Noua Zeelandă – cu un sistem stabil și popular

Italia și Polonia – unde participarea a crescut treptat

Irlanda, care va introduce înscrierea automată în 2026

Experiența acestor state arată că majoritatea oamenilor rămân în sistem după înscriere, chiar dacă au opțiunea de a renunța.

Pe lângă pensia suplimentară automată, Uniunea Europeană propune:

platforme digitale prin care cetățenii să își poată verifica drepturile la pensie

estimări clare ale veniturilor viitoare

„tablouri de bord” naționale și europene pentru monitorizarea sustenabilității sistemelor de pensii

Aceste instrumente ar ajuta atât cetățenii, cât și factorii de decizie să înțeleagă mai bine evoluția sistemelor de pensii.

De ce este necesară o schimbare

Specialiștii avertizează că, în lipsa unor măsuri suplimentare, generațiile viitoare riscă să se confrunte cu pensii publice tot mai mici. Îmbătrânirea populației și presiunea pe bugetele naționale fac ca economisirea privată să devină o componentă esențială a securității financiare la vârsta pensionării.

Propunerea UE se află încă în discuție, însă direcția este clară: europenii ar putea avea în curând două pensii obligatorii – una publică și una privată, cu înscriere automată.