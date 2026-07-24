Economie· 2 min citire

Viorel Cataramă îl acuză pe Ilie Bolojan că a băgat România în faliment: „Mediul de afaceri este distrus”

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat24 iul. 2026, 10:12
Actualizat24 iul. 2026, 10:18
SursăRealitatea PLUS

„Ilie Bolojan a băgat România în faliment”, este atacul fără precedent al lui Viorel Cataramă la adresa premierului demis. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, emisiune realizată de Anca Alexandrescu, omul de afaceri l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a pus la pământ economia, mediul de afaceri, educația și sănătatea, conform Realitatea PLUS.

Omul de afaceri susține că România riscă să ajungă în categoria „junk” până la sfârșitul lunii august și spune că nu vede niciun rezultat pozitiv al măsurilor luate de Ilie Bolojan. „Mediul de afaceri este distrus, este în cădere liberă. Sunt statistici. Învățământul și sănătatea sunt la pământ. Inflația este galopantă”, a declarat Viorel Cataramă.

„Ne îndreptăm spre junk și acest junk vine la sfârșitul lui august. Nu vine peste doi ani. Mă uit să văd cum unii oameni din România sunt cu gura căscată și aplaudă reformele lui Ilie Bolojan. Și eu nu reușesc să identific măsurile corecte luate de Ilie Bolojan pentru îmbunătățirea situației economice și, pe cale de consecință, a nivelului de trai.

Aș vrea să văd niște rezultate pozitive făcute de Ilie Bolojan sau de oricine, dar de Ilie Bolojan. Dar nu le văd. Mediul de afaceri este distrus, este în cădere liberă. Sunt statistici. Învățământul și sănătatea este la pământ. Inflația este galopantă. Spuneți-mi și mie: dar la ce a salvat Ilie Bolojan România? A venit președintele Renault în România, care a venit să discute, printre altele, închiderea completă a uzinei de la Mioveni.

Președintele Renault, una dintre cele mai mari firme constructoare de mașini din România și care dă de muncă încă în Mioveni și în Argeș și în Pitești la foarte multă lume. De ce pune problema să închidă? Pentru că România nu mai este o țară prietenoasă cu afacerile.”

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