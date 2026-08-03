Politica

Senatul decide pe Legea Integrității

Senatul decide pe Legea Integrității

Jaful din PNRR care a lăsat România descoperită în fața crizei energetice: centralele pe cărbune au fost închise fără să fie înlocuite

Jaful din PNRR care a lăsat România descoperită în fața crizei energetice: centralele pe cărbune au fost închise fără să fie înlocuite

Nicușor Dan a publicat declarațiile de avere ale Mirabelei Grădinaru, partenera sa de viață – DOCUMENTE

Nicușor Dan a publicat declarațiile de avere ale Mirabelei Grădinaru, partenera sa de viață – DOCUMENTE

Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu manipulează din nou: nu există nicio obligație europeană care să impună României 30% arii protejate și 10% protecție strictă”

Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu manipulează din nou: nu există nicio obligație europeană care să impună României 30% arii protejate și 10% protecție strictă”

Trump, după o zi întreagă de negocieri cu Iranul: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă foarte curând”

Trump, după o zi întreagă de negocieri cu Iranul: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă foarte curând”

Nicușor Dan amenință cu reexaminarea Legii decarbonizării: „România nu poate pierde miliarde din PNRR”

Nicușor Dan amenință cu reexaminarea Legii decarbonizării: „România nu poate pierde miliarde din PNRR”

Diana Buzoianu acuză PSD că pune în pericol un jalon din PNRR: „Au introdus amendamente absurde”

Diana Buzoianu acuză PSD că pune în pericol un jalon din PNRR: „Au introdus amendamente absurde”

Cristian Popescu Piedone acuză un dublu standard în justiție după decizia în cazul lui Dominic Fritz: „Pentru mine trei ani interdicție, pentru el o reducere de 10%”

Cristian Popescu Piedone acuză un dublu standard în justiție după decizia în cazul lui Dominic Fritz: „Pentru mine trei ani interdicție, pentru el o reducere de 10%”

Donald Trump, tot mai aproape de un acord cu Iranul? Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă

Donald Trump, tot mai aproape de un acord cu Iranul? Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă

Dominic Fritz își păstrează mandatul de primar, dar va avea salariul redus timp de șase luni

Dominic Fritz își păstrează mandatul de primar, dar va avea salariul redus timp de șase luni

Zelenski invită România în noua Inițiativă Carpatică: „Avem nevoie de această cooperare”

Zelenski invită România în noua Inițiativă Carpatică: „Avem nevoie de această cooperare”

Bușoi: Situația aprovizionării cu carburanți s-a îmbunătățit față de acum două săptămâni

Bușoi: Situația aprovizionării cu carburanți s-a îmbunătățit față de acum două săptămâni

UDMR amenință că va bloca Legea salarizării dacă veniturile bugetarilor scad: „La Învățământ există acest risc”

UDMR amenință că va bloca Legea salarizării dacă veniturile bugetarilor scad: „La Învățământ există acest risc”

Trump, avertisment pentru Iran privind un acord de pace: „Ultima șansă înainte de decapitare”

Trump, avertisment pentru Iran privind un acord de pace: „Ultima șansă înainte de decapitare”

Alexandru Rogobete, ironii la adresa lui Ilie Bolojan: „Ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari”

Alexandru Rogobete, ironii la adresa lui Ilie Bolojan: „Ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari”

AUR a votat pentru mai multă transparență și pentru consolidarea standardelor de integritate în funcțiile publice

AUR a votat pentru mai multă transparență și pentru consolidarea standardelor de integritate în funcțiile publice

Ilie Bolojan demontează teoria privind scăderea nivelului Dunării: „Nu are nicio legătură cu realitatea”

Ilie Bolojan demontează teoria privind scăderea nivelului Dunării: „Nu are nicio legătură cu realitatea”

Decizie nefavorabilă pentru Diana Șoșoacă la Tribunalul UE. Suspendarea ridicării imunității, respinsă

Decizie nefavorabilă pentru Diana Șoșoacă la Tribunalul UE. Suspendarea ridicării imunității, respinsă

Ninel Peia: ROMÂNIA LA RĂSCRUCE! În căutarea unui nou proiect național

Ninel Peia: ROMÂNIA LA RĂSCRUCE! În căutarea unui nou proiect național

Elisabeta Lipă, apel către Ilie Bolojan: „Sportivii României așteaptă de un an și șapte luni să fie premiați”

Elisabeta Lipă, apel către Ilie Bolojan: „Sportivii României așteaptă de un an și șapte luni să fie premiați”

Grindeanu, despre aderarea României la euro: „Avem nevoie de stabilitate și creștere economică”

Grindeanu, despre aderarea României la euro: „Avem nevoie de stabilitate și creștere economică”

Dan Dungaciu (AUR): “Diaspora românească față în față cu mediocritatea statului român”

Dan Dungaciu (AUR): “Diaspora românească față în față cu mediocritatea statului român”

ANI trage un semnal de alarmă în Parlament: 22 de aleși găsiți în conflict de interese au rămas în funcții

ANI trage un semnal de alarmă în Parlament: 22 de aleși găsiți în conflict de interese au rămas în funcții

Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră în plină criză energetică: Există riscul închiderii Grupului 2 de la Cernavodă

Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră în plină criză energetică: Există riscul închiderii Grupului 2 de la Cernavodă

Iranul îl contrazice pe Donald Trump: „Nu negociem cu Statele Unite”

Iranul îl contrazice pe Donald Trump: „Nu negociem cu Statele Unite”

Niculina Stelea (senator AUR): „Delirul verde”, intitulat pompos Green Deal de către Bruxelles, este în mare măsură vinovat de prezumtiva apocalipsă energetică”

Niculina Stelea (senator AUR): „Delirul verde”, intitulat pompos Green Deal de către Bruxelles, este în mare măsură vinovat de prezumtiva apocalipsă energetică”

România ar putea avea un nou Guvern abia în septembrie: Nicușor Dan pregătește noi consultări cu partidele după 15 august

România ar putea avea un nou Guvern abia în septembrie: Nicușor Dan pregătește noi consultări cu partidele după 15 august

Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați. Scopul măsurii de urgență

Marii consumatori de energie ar putea fi deconectați. Scopul măsurii de urgență

Statele Unite şi Iranul ar putea relua astăzi negocierile

Statele Unite şi Iranul ar putea relua astăzi negocierile

Nicușor Dan promulgă legile PNRR adoptate de Parlament. Codul urbanismului, printre actele normative vizate

Nicușor Dan promulgă legile PNRR adoptate de Parlament. Codul urbanismului, printre actele normative vizate

Trump anunță noi negocieri cu Iranul, după ce a amânat un atac alături de Israel

Trump anunță noi negocieri cu Iranul, după ce a amânat un atac alături de Israel

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