11 miliarde de dolari pentru alegerile din SUA. Ana Maria Păcuraru dezvăluie cine sunt finanțatorii campaniilor

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 3 nov. 2026, 12:27

11 miliarde de dolari au fost cheltuite în campania electorală de dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Casa Albă, singura televiziune din România acreditată în Congresul SUA, a analizat unde au ajuns acești bani, cine a investit cel mai mult și cum a fost împărțit bugetul care a transformat competiția electorală într-una dintre cele mai costisitoare din istoria Americii.

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