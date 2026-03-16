Anca Alexandrescu anunță noi dezvăluiri despre întâlnirile lui Călin Georgescu cu afaceriști și „oameni ai sistemului”: „Marea majoritate a telespectatorilor noștri s-au convins cine a spus adevărul”

Sursă: realitatea.net

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a anunțat că în ediția din această seară vor fi prezentate noi detalii despre declarațiile făcute recent de Călin Georgescu, inclusiv despre întâlniri pe care acesta le-ar fi avut cu oameni de afaceri și persoane influente din sistem.

Anca Alexandrescu a spus că subiectul legat de vizita lui Georgescu la Sebastian Ghiță, în Serbia, în 2021, va fi discutat în emisiune, alături de alte informații despre relațiile acestuia cu persoane din mediul politic și economic. În platou va fi invitat și jurnalistul Robert Turcescu.

Anca Alexandrescu anunță noi dezvăluiri despre întâlnirile lui Georgescu cu afaceriști și „oameni ai sistemului”

„În seara asta, la Culisele Statului Paralel, vor afla. Domnul Georgescu a vorbit despre faptul că a fost și s-a întâlnit cu mai mulți oameni ai sistemului, oameni de afaceri ai sistemului. Am insistat special să îi definească, tocmai pentru a transmite un mesaj sistemului. Dincolo de audiență, le mulțumesc telespectatorilor. Sper că, ca marea majoritate a telespectatorilor noștri, s-au convins cine a spus adevărul și cine a mințit.