Atac cu drone și rachete asupra unei uzine strategice din Rusia

Sursă: realitatea.net

Un atac cu drone și rachete ar fi vizat, în seara de 20 februarie, uzina de construcții de mașini Votkinsk din Republica Udmurt, Rusia, una dintre cele mai importante fabrici de armament ale țării, potrivit relatărilor martorilor locali și canalelor de monitorizare de pe Telegram.

Votkinsk Machine Building Plant este o întreprindere de stat strategică, producătoare de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune Iskander-M, utilizate frecvent în atacurile asupra Ucrainei, dar și de rachete balistice intercontinentale (ICBM), capabile să transporte focoase nucleare până în Statele Unite.

Uzina este, de asemenea, suspectată că produce noua rachetă intercontinentală rusească „Oreshnik”.

Acesta ar fi fost executat cu rachete de croazieră de fabricație ucraineană „Flamingo”, care ar avea o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri și o încărcătură explozivă de aproximativ 1.150 de kilograme, potrivit Kyiv Independent .

Martorii din localitatea Votkinsk au raportat mai multe explozii în timpul nopții și au publicat imagini pe rețelele sociale în care se vede fum negru ridicându-se din zona vizată, precum și ferestre sparte în clădirile din apropiere.

Șeful Republicii Udmurt, Aleksandr Brechalov, a confirmat că o „instalație industrială” din regiune a fost lovită de o dronă ucraineană, fără a oferi detalii suplimentare despre obiectivul atacat. „Conform datelor operative, există pagube materiale și victime”, a declarat oficialul.