Atac dur la Realitatea PLUS. Avocatul Giorgiu Coman îl acuză pe Dominic Fritz că subminează statul de drept

Publicat 29 aug. 2026, 16:01 Sursă Realitatea.Net

Avocatul Giorgiu Coman a intervenit, la Realitatea PLUS, aducând acuzații grave la adresa lui Dominic Fritz și a partidului USR. Acesta susține că atitudinea edilului — care refuză să părăsească funcția și atacă instituțiile media după raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI) — reprezintă o subminare directă a statului de drept.

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