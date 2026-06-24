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Politica· 1 min citire
Atac sângeros în Ucraina! Cel puțin 9 morți și peste 30 de răniți în bombardamente rusești
Ucraina
Cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste 30 au fost rănite în urma unor bombardamente rusești care au vizat zone din sudul și centrul Ucrainei, potrivit autorităților locale, citate de AFP.
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