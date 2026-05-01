„Cea mai mare fraudă postbelică” Petrișor Peiu (AUR) acuză Guvernul Bolojan că vinde Hidroelectrica și Romgaz „din pix” către fonduri străine

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, vine cu o serie de acuzații grave la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan. Într-o intervenție publică, acesta susține că în spatele deciziilor anunțate oficial s-ar ascunde, de fapt, un plan mai amplu, care ar afecta unele dintre cele mai importante companii de stat din România.

„Guvernul Bolojan se dovedește a fi doar un paravan. E drept, un paravan mare, susținut de către un imens aparat de propagandă, care cuprinde mașinăria infernală de intoxicare online folosită de către PNL și USR și în anul 2024.

Guvernul Bolojan este un paravan pentru cea mai mare fraudă plănuită de la nivelul unui guvern din Europa postbelică. Această fraudă este vânzarea netransparentă, la un preț mai mic decât valoarea de piață a unor părți importante din cele mai valoroase companii cu capital majoritar de stat, Hidroelectrica și Romgaz. Mai mult, această fraudă este plănuită pentru perioada aceasta, adică pentru trimestrele II și III din 2026, sau cum se exprimă în mod penibil Gheorghiu, în „T2 și T3 2026”. Ce este o fraudă? Definiția este simplă: săvârșirea cu rea-credință, pentru a obține foloase, a unor acte de atingere a drepturilor altuia (păgubitoare pentru altă persoană).

Unde este reaua- credință din acțiunea guvernului? Vicepremierul Oana Gheorghiu vorbește , în mod fals, cu scopul de a înșela opinia publică, despre „listare la bursă”. Această sintagmă este folosită, înșelător, atât în scrisorile lacrimogene ale adjunctei lui Bolojan, cât și în titlul materialului care însoțește aceste scrisori: „RAPORT PRIVIND COMPANIILE CU CAPITAL DE STAT

ELIGIBILE PENTRU LISTARE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI”.

Asta în vreme ce toată lumea știe că atât Hidroelectrica, cât și Romgaz, dar și Transgaz și Nuclearelectrica (aruncate și acestea pe lista de pradă a Oanei Gheorghiu) sunt listate la bursă de ani buni. Ce folos vrea să obțină guvernul? În lipsa unor probe legate de alt tip de foloase, să spunem că este vorba de un folos politic evident: auto-portretizarea ca fiind campionul reformelor, care vrea să vândă părți din companiile cele mai profitabile ale statului pentru a le feri de corupția (nespecificată) a unor funcționari sau demnitari numiți de stat.

Cine sunt cei prejudiciați? În primul rând statul român, care va pierde, prin procedura impusă de Oana Gheorghiu sume importante din valoarea celor două companii, pentru că se plănuiește o vânzare „cu discount”. În al doilea rând, cetățenii români care sunt împiedicați să participe la această vânzare, ei fiind ținuți deoparte și fiind permisă doar participarea fondurilor străine.

În realitate, Oana Gheorghiu, sub paravanul guvernului Bolojan, nu dorește să „listeze” la bursă pachete de acțiuni la Hidroelectrica și Romgaz, ci dorește să le „plaseze” , prin negociere directă, unor fonduri de investiții străine, alese din pixul guvernamental, cu discount și excluzând de la vânzare cetățenii români. Pe scurt, Oana Gheorghiu nu vrea să vândă , prin mecanismul bursier al Ofertei Publice Secundare, pachetele de acțiuni respective, ci vrea să le „plaseze”, printr-o metodă numită de domnia sa ABB (un termen englezesc, provenit de la Accelerated Book Building), în română „plasament accelerat privat”.

Oana Gheorghiu ignoră, cu desăvârșire mecanismul transparent al ofertei publice secundare, care i-ar fi luat guvernului dreptul de a alege fondurile cărora să le vândă și ar fi obligat guvernul să vândă respectivele acțiuni și către proprii cetățeni. Ce presupune o OFERTĂ PUBLICĂ SECUNDARĂ, mecanism corect de vânzare a acțiunilor statului:

- declanșarea , la Bursa de Valori, a procedurii de vânzare a unui număr de acțiuni, împărțit în două segmente, unul pentru investitorii individuali și altul pentru investitorii instituționali (fondurile de investiții);

- ORICINE DOREȘTE POATE SĂ PARTICIPE LA ACEASTĂ OFERTĂ, adică poate să anunțe cumpărarea unui număr de acțiuni, concomitent cu plata , către brokerul ales , a sumei de bani corespunzătoare nivelului de preț ales;

- la finalul perioadei de subscriere, dacă oferta a fost supra-subscrisă de „n” ori, FIECARUIA DINTRE CEI CARE AU SUBSCRIS I SE VA ALOCA UN NUMĂR DE ACȚIUNI EGAL CU a „n-” a parte din ceea ce a subscris;

- ÎNCASAREA STATULUI DIN VÂNZAREA DE ACȚIUNI ESTE, ASTFEL, MAXIMIZATĂ .

Ce presupune PLASAREA ACCELERATĂ PRIVATĂ, (ABB-ul propus de Oana Gheorghiu):

- ALEGEREA, NETRANSPARENTĂ ȘI ABUZIVĂ, DE CĂTRE GUVERN, A UNUI NUMĂR DE FONDURI DE INVESTIȚII ȘI OFERIREA, NUMAI ACESTORA, A POSIBILITĂȚII DE A CUMPĂRA ACȚIUNILE RESPECTIVE;

- VÂNZAREA , LA UN PREȚ CU DISCOUNT, A UNOR PACHETE MARI DE ACȚIUNI DOAR CĂTRE FONDURILE RESPECTIVE.

DE CE NU POATE UN GUVERN SĂ FACĂ CEEA CE VREA OANA GHEROGHIU:

- procedura de plasare accelerată privată este NETRANSPARENTĂ. Pe ce bază vor fi alese fondurile acelea de investiții și de către cine?

- prețul obținut pe acțiuni este mai mic decât cel obținut prin mecanismul corect al ofertei publice secundare;

- procedura EXCLUDE de la participare tocmai pe cei care îi plătesc salariul Oanei Gheorghiu, adică pe CETĂȚENII ROMÂNI, numiți „investitori de retail” sau „investitori individuali”.

Pentru a verifica cele de mai sus este suficient să comparăm cifrele reale, cu ceea ce enunță Oana Gheorghiu:

- valoarea a 10% din Hidroelectrica este , astăzi, la bursă 7,18 miliarde de lei, iar Oana Gheorghiu declară că își propune să obțină maxim 6,2 miliarde de lei;

- valoarea a 7% din Romgaz este , astăzi la bursă, de 3,36 miliarde de lei, iar Oana Gheorghiu declară că își propună să obțină maxim 3,1 miliarde de lei.

Dacă tragem linie, vom vedea intenția de a prejudicia statul cu aproape 1,2 miliarde de lei!

Pentru a nu fi niciun dubiu privind intenția Oanei Gheorghiu de a selecta cu predilecție fonduri străine, iată ce scria, negru pe alb, în documentul incriminat: „Dimensiunea pachetului de 10% - circa 6,7 mld. Lei - este suficient de mare pentru a atrage obligatoriu investitori instituționali internaționali de primă linie”. De ce trebuie atrași obligatoriu „investitori internațional”? De ce nu sunt buni și investitorii români, ei cu ce au păcătuit?

Este cea mai mare fraudă plănuită din istoria europeană postbelică, pentru că niciun alt stat european nu a „plasat accelerat și privat” părți importante din cele mai valoroase companii deținute de stat. Toate statele care au vândut pachete minoritare de acțiuni au făcut-o în mod transparent, prin oferte publice secundare, deschise în mod egal și cetățenilor proprii și fondurilor de investiții. Niciun guvern european nu s-a gândit, până acum să „plaseze” prin pixul unui vicepremier cele mai valoroase acțiuni pe care le deține”, a transmis Peiu.